歐盟2026年起實施碳邊境稅 聚焦台廠在地生產鏈？

萬寶投顧陳子榕指出，8 月交易第一天台股就帶來好彩頭，大盤成功站上 5、10 日線，終場上漲 255 點，尤其大型權值股紛紛表態，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、日月光投控 (3711-TW) 收漲 2％以上，台積電 (2330-TW) 尾盤發動攻勢，一口氣站上四條均線，預告台股 8 月天很有機會艷陽普照，尤其下半年是電子族群的傳統旺季，題材業績都是指數高檔時最好的護身符。



全球智慧型手機出貨量在第二季衝出優於市場預期的 3.13 億支好成績，年增 13.2％，三星、小米、蘋果包辦前三名，尤其小米的年成長幅度最大 86.6％。供應鏈中的 PCB 廠華通 (2313-TW)、觸控面板廠 GIS-KY(6456-TW)、MCU 廠敦泰 (3545-TW)、石英元件廠晶技 (3042-TW)、PA 廠全新 (2455-TW)、穩懋 (3105-TW) 業績股價多有進補。



萬寶投顧陳子榕指出，7/27 我就事先追蹤金流為大家推薦敦泰，後來股價大漲 27 元，週一 (8/2) 股價創新高，投信近日持續加碼買進敦泰 7,534 張，敦泰第二季毛利率達 50.4％，第三季受於缺料問題和成本墊高，驅動晶片報價將續漲，預估敦泰今年將可望大賺 3 個股本。

接下來輪到蘋果新 iPhone 登場，蘋果財報發布後，因為第四季偏向保守導致盤後股價重挫，但供應鏈的拉貨並不會因此停止，而且蘋果股價近日開始出現止穩，費半指數也在上週創下新高，相關電子族群和供應鏈都可以聚焦。例如封測廠日月光投控、光學廠玉晶光 (3406-TW)、PCB 廠台郡 (6269-TW)、載板三雄景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW)、欣興 (3037-TW)、MOSFET 茂達 (6138-TW)、Mini LED 廠億光 (2393-TW)，隨著蘋果新機拉貨，業績都將持續高漲。



綜觀目前市場仍保持資金寬鬆狀態，台股基於企業獲利良好，預估季線有強力支撐，除了前面提到的蘋概股，車用電子、IC 族群也都會有旺季效應的加持，包括台積電、順德 (2351-TW)、華邦電 (2344-TW)、健策 (3653-TW)、康普 (4739-TW)、原相 (3227-TW)、界霖 (5285-TW)、金居 (8358-TW)。7/27 我分享順德後，股價從 145 元漲到 153 元；6/24 推薦的界霖股價也大漲 57 元，漲幅 7 成。請參考 6/24 < 衝破疫情限制 內資認養股持續高飛？>。

萬寶投顧陳子榕指出，基本上目前法人操作仍鎖定中小型股為主要基調，主要是因為許多中小型股已經撐過「最壞時候」，現在開始步入旺季，未來毛利率有望擴張，像是台郡、全新、穩懋就符合這樣的條件。想要在 8 月台股上攻機會中找到狂奔飆股嗎？只要鎖定我的文章，持續跟隨我的腳步，就能在震盪階段中，佈局黑馬安心投資。



譜瑞 - KY(4966-TW) 受惠蘋果新平板、NB 推出及高速傳輸需求旺盛，譜瑞 - KY 第二季營收季增 12.9％，優於市場預期，毛利率估成長至 45.5％；下半年英特爾、AMD 新的 CPU 推出將全面支援 PCle4 傳輸規格，將促使公司毛利率較佳的 Retimer 用量持續大增。此外，譜瑞 - KY 還切入 Mini LED 市場，下半年公司營收獲利會有明顯表現，預估全年賺進逾 6 個股本，2021～2023 年營收複合成長上看 22％。

台郡 (6269-TW) 上半年營收 141.8 億元，年成長 27％；下半年受惠新增 TWS 耳機軟板天線及手機 LCP 高頻天線模組訂單，加上平板、NB 軟板及 MPI 軟板天線出貨持續增加，預估第三季營收將突破 100 億元，創史上第三高，第四季將會比第三季再成長。估今年 EPS 達 11.4 元、明年 14.7 元；台郡今年資本支出 70 億元，用於兩岸擴產，年增 85.23％。

捷敏 - KY(6525-TW) 為功率半導體封測廠，受惠 5G、伺服器。車用、家電、工具機等蓬勃需求，產能利用率持續滿載，訂單能見度至少 3 個月。看好電動車及車用市場，捷敏近年持續開發車用高附加價值產品，由於市場供需緊俏，客戶都主動取消銷售折讓，而預計第四季完工的合肥新廠產能也多已預訂完畢。捷敏第三代半導體 GaN、SiC 封測技術已到位，隨半導體市場發展營運更添動能。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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