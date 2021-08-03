〈世界法說〉Q2毛利率衝破40% 每股賺1.59元 同創新高

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (3) 日公告第二季財報，在晶圓出貨量增加，加上漲價效益及產品組合改善帶動下，毛利率衝破 40%，單季稅後純益 26.02 億元，季增 18%，年增 76%，每股純益 1.59 元，純益與 EPS 雙雙改寫上季寫下的新高；上半年累計稅後純益 48.15 億元，年增約 63%，每股賺 2.94 元。

世界先進第二季營收 101.56 億元，季增 10.6%，毛利率 40.89%，季增 2.79 個百分點，年增 7.73 個百分點，營益率 29.42%，季增 2.72 個百分點，年增 7.96 個百分點；稅後純益 26.02 億元，季增 17.58%，年增 75.57%，每股純益 1.59 元。

世界先進上半年營收 193.36 億元，年增 20.3%，毛利率 39.57%，年增 7.47 個百分點，營益率 28.13%，年增 7.76 個百分點；稅後純益 48.15 億元，年增 62.78%，每股純益 2.94 元。

世界先進財測預估，第二季營收將達 98-102 億元，受惠產品價格調漲與產品組合改善，ASP 將拉升近 5%，單季毛利率將達 39-41%，營益率 27.5-29.5%，財報出爐，雙率均符合財測預期。

世界先進表示，在供不應求與需求產生結構性改變下，今年確定會是非常緊的一年，吃緊情況可能延續至 2022 年。