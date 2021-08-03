張志誠觀點 ：中國增關稅抑制鋼品出口、美國基建案箭在弦上 需求缺口該從哪裡補足？

美國民主黨與共和黨參議院的參議員在 7/28 終於就 1.2 兆美元的基礎建設方案達成初步協議，官員宣稱：「這將會是美國歷史上最重要的公共交通建設」。這次的美國就業方案，將計畫在高速公路、橋梁、鐵路、交通、供水系統和其他公共工程項目上增加高達 5500 億美元的新支出，該協議也包括用於道路的 1100 億美元，擴大寬頻的 650 億美元和用於環境的 470 億美元。

美國規劃大筆預算準備投入基礎建設對於鋼鐵的需求將是很大的支撐，美國本來就是鋼品的淨進口國，若是需求再增加，就勢必得加大進口，這對於各國鋼鐵廠的出口將是個機會所在。

中國雖是世界最大的鋼鐵生產大國，但由於中國的產能很多集中在初階的煉鋼，而製鋼的前面製程是對環境造成污染的主要來源，為了滿足提煉的產能，中國必須仰賴進口大量的鐵礦砂，導致中國在國際貿易上擴大被箝制的風險。而且鐵礦砂價格居高不下，高價大量進口鐵礦砂製成初級鋼品並出口，無法創造太高利潤，反而造成國內環境污染。

在有鑑於此，為了降低碳排放保護環境和減少對外的進口依賴，中國正一步步整頓國內鋼鐵廠，措施包括明訂今年鋼鐵產量不能高於去年，先是取消鋼品之前高達 13% 的出口退稅，再來正計畫提高鋼品出口關稅到 10-25%，其中高耗能的鉻鐵甚至高達 40% 出口關稅，最快可能第三季實施。這些政策已清楚表明，中國政府不鼓勵鋼鐵，尤其是初級鋼品出口。

中國並不是唯一調控國內鋼品出口的國家，俄羅斯也是鋼品生產的大國之一，俄羅斯已宣布自今年 8 月起至 12 月 31 日，針對出口的鋼鐵、鋁、鎳等特定金屬課徵至少 15% 關稅，主要將各種物資留在俄國國內，藉此抑制金屬物資價格暴漲。這些現象都顯示，為了仰制國內原物料價格，減少碳排放等因素，中國與俄羅斯相繼出手減少鋼品出口，中國與俄羅斯皆是工業與原物料大國，或許他們的政策確實能對自身有抑制價格的效果，可是其他鋼品淨進口國的需求還是必須得到補充。

中俄減產鋼鐵產能與貿易保護措施，使鋼鐵供應吃緊，而美國的大基建計劃正如火如荼在走預算法案流程，這在未來將對國際的原物料和鋼鐵價格產生有力的支撐。中國靠著強大的資本和人力，一直是國際上的價格破壞者，隨著中國在鋼鐵控制產量和壓抑出口，鋼鐵的價格循環將更健康，也代表包括台灣在內的鋼鐵廠更有利可圖。

台灣不鏽鋼廠按 Q1 毛利率排序

股號 股名 Q1 毛利率 2027 大成鋼 23.45% 5009 榮鋼 20.93% 2221 大甲 20.78% 2030 彰源 14.3% 2023 燁輝 10.67% 2032 新鋼 9.92% 1605 華新 8.37%

鋼鐵股算是今年來走勢很強的族群之一，所以技術面來看中長期均線都是趨勢向上，隨著美國基建計劃預算明朗，優質的鋼鐵股若有出現適度的回檔修正產生好的買點，投資人可多關注。

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