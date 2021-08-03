澳洲央行將利率維持在歷史低點0.1% 符合市場預期

澳洲央行 (RBA) 在週二 (3 日) 公布利率決議，將維持基準利率在 0.1% 的歷史低點不變，符合市場預期，同時該行也並重申低利率可能將維持到 2024 年。

儘管為應對新冠肺炎而採取的封鎖措施，對澳洲經濟的復甦構成威脅，但澳洲央行仍將利率維持在歷史低點的 0.1%，並保持量化寬鬆計劃不變。該行也表示，將繼續以每週 50 億澳元的速度購買政府債直到 9 月初，隨後以每週 40 億澳元的速度購債值到 11 月中旬。

澳洲央行表示：「將保持對購債規模的靈活態度，並根據經濟狀況和疫情變化，以及實現充分就業和通膨目標的進展來應對。在實際通膨率持續 2% 至 3% 的區間目標前，不會提高現金利率。」

澳洲央行最初在 2020 年 11 月將利率下調至 0.10%，以緩解新冠肺炎疫情對經濟帶來的衝擊。

澳洲央行行長 Philip Lowe 表示，儘管經濟復甦強於預期，但近期新一波的防疫封鎖可能會導致近期失業率上升，並使得第三季的 GDP 萎縮。

「迄今為止的經驗是，一旦疫情的爆發得到控制，經濟就會迅速反彈。在當前又一波疫情爆發前，澳洲經濟成長強勁，預計明年經濟將再度強勁成長。而未來幾個月的經濟前景，將取決於疫情的演變和相關封鎖措施。」Lowe 說道。

Lowe 也表示，該行預期經濟成長將在 2022 年略高於 4%，隨後在 2023 年成長 2.5%，該預測主要是基於年底大部分人口已經接種疫苗，並且該國從明年年中開始逐步開放國境邊界。