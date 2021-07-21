澳洲確診病例數大增 過半人口處於封鎖狀態

澳洲疫情持續延燒，該國人口最多的新南威爾斯省和維多利亞省在週三 (21 日) 報告的新增確診病例數大增，也使得該國解封的希望受挫。在澳洲 2500 萬人口中，有一半以上處於居家隔離狀態。

澳洲新南威爾斯省在週三報告了 110 例新增確診病例，遠高於週二的 78 例，維多利亞省也新增了 22 例，高於前一日的 9 例。儘管澳洲兩大都市雪梨、墨爾本和週邊地區已經封鎖將近 4 週的時間，Delta 變種病毒仍未得到遏止。

新南威爾斯州州長 Gladys Berejiklian 指出，仍有許多人在感染肺炎的狀態下外出，如果有必要，會實施更為嚴格的管制措施。「我們必須為數字大幅上升做好準備，目前情況下，我們看到幾乎 100% 都是家庭內部傳播。」Berejiklian 說道。

新南威爾斯省醫療長 Kerry Chant 表示：「我們看到有越來越多人住院，也更多人入住加護病房，需使用呼吸器的病患也更多，我們必須要阻止疫情的傳播。」澳洲目前僅只有 14% 以上的成年人完成疫苗接種。

澳洲財政部長 Josh Frydenberg 曾表示，Delta 變種病毒的入侵，使得澳洲進入疫情的新階段，各州關閉邊界並實施新一輪的防疫限制措施，澳洲正面臨關鍵時刻。

澳洲醫學協會 (AMA) 副主席 Chris Moy 博士也表示，Delta 變種病毒是造成全國疫情再度爆發的主因，澳洲正出現跨省份感染事件。