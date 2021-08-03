男性理財大調查 投資工具最愛玩股票

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行發布「2021 男性理財趨勢大調查」，調查顯示男性在投資理財方面首重財富累積、高達 78%，隨著年齡增長，則會轉向退休規劃為 63%。而男性理財工具部分，高達 76% 愛玩股票。

調查結果顯示，51 至 55 歲的族群，或是家裡最小的孩子年紀為大學（含）以上者，一方面因為孩子慢慢獨立，家庭責任漸輕，另一方面則是接近退休年齡，「退休規劃」為較重視的項目。40 歲以下未婚且無子女者，理財規劃最重視「累積夢想金」、達 50%。

至於男性理財工具，主要為股票、高達 76%，而臺幣存款以 62% 次之；若問及理財遇到的難題，有 34% 男性憂「不熟悉市場趨勢，無法掌握進退場時機」，「時間太零碎，無法好好研究」與「擔心市場波動，難以承受損失」則都各有 31%，並列投資的第二、三大難題。

針對男性擔心的投資理財難題，中國信託銀行建議透過智能投資平臺，以系統自動建議適合客戶風險的基金投資組合，主動監控市場變化、自動調整投資部位與追蹤目標達成狀態，協助客戶更有紀律管理資金。

調查結果也發現，傳統投資理財模式受新冠疫情影響，愈來愈多民眾轉變成線上無接觸理財，七成男性財富管理客戶已使用無接觸理財工具，其中以「線上投資工具」的使用比例最高、達 55%。中信銀行提醒民眾，理財前應先訂好目標金額，可透過「理財健診」線上服務，協助客戶檢視目標缺口，調整投資配置，按部就班進行財富累積準備。

在保險方面，40 歲以下且未婚無小孩的男性，較少規劃人壽保險、癌症或重大疾病險。調查結果顯示，40 歲以下未婚且無子女的男性，持有人壽保險為 52%、癌症或重大疾病險為 44%，比例明顯較低。

中國信託銀行建議，各階段男性，應及早規劃需要的保障，除了在意外發生時可以及早應變，也有機會讓退休後可運用資金變多。無論是利變型年金險或是傷害險等，都是男性投保首選，若不知如何選擇保單，也可透過智慧平台篩選，以中信銀行「智選保」為例，皆可進行保險試算、網路投保，並隨時掌握新契約投保進度。