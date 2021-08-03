好幸運 有人只花29元消費就中千萬大獎

財政部賦稅署今 (3) 日下午公布 5-6 月統一發票中獎清冊，12 張 1000 萬的特別獎中，有 7 張花費不到百元就幸運中獎，其中有人只花 29 元買了一瓶啤酒就成為千萬富翁，令人稱羨。

根據最新出爐的中獎清冊，5-6 月期的 1000 萬元特別獎中，消費金額最低的是一張由位於新北市的三重區農會生鮮超市所開出，該名幸運兒只花 29 元買了一瓶台灣金牌啤酒，就中千萬大獎；另一張千萬發票則是外送平台 Uber Eats 所開出，該名幸運兒只花了 30 元的外送費就對中千萬發票。

另外，200 萬元特獎中也有 4 張消費不到百元，其中一張是由基隆市暖暖街的全家超商所開出，該名消費者只花 9 元就購買中杯冰美式咖啡就對中 200 萬元特獎；另外兩張則分別由新北市新店區的速邁樂加油站、高雄市三民區的台塑加油站開出，兩張發票都是花不到百元加油就中了特獎。

賦稅署提醒，5-6 月期統一發票中獎領獎期間從 8 月 6 日到 11 月 5 日，中獎人於該期間內到下列指定兌獎據點領獎，選擇使用載具儲存雲端發票 (會員載具需於開獎前完成歸戶)，且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎 APP」兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

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