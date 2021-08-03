◆盤勢分析

1. 因新冠確診數據惡化、ISM 製造業採購經理人指數出現連續 2 個月下滑，基建案投票恐生變數與聯準會官員釋鷹派訊息等多項利空消息，令美股投資人不安，周一美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介 - 0.28％~0.62%。其中，科技股表現較佳，台積電、日光月 ADR 小幅上揚。

2. 周一台股小幅高開，盤中震盪劇烈，指數一度下跌翻黑，但在亞股轉強與電子股撐盤之下，指數逐漸回到平盤之上。收盤指數上漲 255.87 點，漲幅 1.48%，收在 17503.28 點。

3.OTC 指數開高震盪，收盤上漲 2.58 點，收在 219.97 點。目前上方壓力在 10 日線 (約 220 點)。

4. 權技術面與籌碼面：

均線：周一台股開高震盪，收紅 K 線，暫時收復 5、10 日均線。

量能：成交量縮至 4,384.77 億元，顯示市場心態仍趨謹慎。

技術指標：日 KD 指標呈現黃金交叉開口擴大、MACD 柱狀體零軸之下翻揚。

法人籌碼：三大法人合計 + 265.41 億元；外資 + 239.68 億元、投信 - 10.83 億元、自營商 + 36.56 億元。

5. 記憶體族群：下半年進入電子出貨旺季，記憶體價格有望逐季走高 2408 南亞科、2344 華邦電、2337 旺宏、8299 群聯、3260 威剛、3006 晶豪科、5351 鈺創等集體走強。

6.IC 設計：上半年大賺，加上漲價題材 3034 聯詠一度強攻漲停，也帶動同族群 4961 天鈺、8016 矽創等股價表現強勢。

7. 航運：周一再度上演大怒神走勢，盤中個股漲跌劇烈，午盤過後 2603 長榮、2615 萬海、2609 陽明等一路震盪走高。

8. 操作建議：近期加權指數持續在月季線之間震盪，目前偏多格局未變，但資金逐漸轉往電子相關類股。短線可關注半導體、IC 設計、5G 相關題材個股操作，慎防追風險。

9.USB 4 夯 祥碩威鋒看旺：新冠疫情加速數位轉型，在家工作及遠距教學持續帶動 PC 出貨動能，並導入人工智慧運算功能。為了搶攻上看 4 億台的 PC 終端換機潮商機，英特爾及超微年底前將推出新一代處理器平台，可望導入 USB 4 技術，法人看好 5269 祥碩及 6756 威鋒可望搶下 ODM／OEM 廠新訂單，營運一路看旺到明年。

10.MOSFET 廠 下半年迎漲價潮：5G、自駕車及醫療用等終端需求持續大增，使 MOSFET 整體需求至少出現倍數成長，在當前全球 IDM 大廠產能全面吃緊效應下，供應鏈傳出，IDM 廠交期已經延長到 2022 年，且長約客戶下半年再漲雙位數水準，急單客戶報價更達到 30～50％，顯示 MOSFET 下半年續迎缺貨漲價潮。6435 大中、5299 杰力、3317 尼克森、8261 富鼎及 6651 全宇昕等 MOSFET 供應鏈下半年將搭上這波漲價商機帶動業績再度衝高。

11. 八家業績發表 24 日登場：臺灣證券交易所預計將於 24 日起一連三日舉辦「汽車供應鏈」線上主題式業績發表會。24 日為 6251 定穎、6288 聯嘉、2351 順德等三家，25 日有 1522 堤維西、4739 康普，26 日排定 1521 大億、1587 吉茂、4976 佳凌。

