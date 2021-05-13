〈華碩新機發表〉鎖定高成長潛力市場 ROG Phone 5將拿市占冠軍

品牌大廠華碩 (2357-TW) 持續搶攻 5G 手機市場，除了這次發表的 ZenFone 8 外，3 月也發表新一代電競手機 ROG Phone 5，展望未來，共同執行長許先越表示，華碩將持續鎖定具成長潛力的市場，ROG Phone 5 在高階電競手機市場中將拿下市占冠軍，今年出貨目標上看 40 萬支。

許先越表示，華碩持續切入具備成長潛力的手機市場，以高階電競手機為例，兩年前全球總量約 65 萬支，去年則約 90 萬支，今年可望突破百萬，達約 100-120 萬支，若加上中階電競手機，初估全球總量可達約 250 萬支，較兩年前成長近 4 倍。

許先越進一步指出，電競手機市場成長空間仍大，後續將審慎評估進一步切入中低階電競手機市場，而根據中國電商平台資料顯示，ROG Phone 5 在高階 (建議售價達逾人民幣 3500 元) 電競手機市場中，拿下逾 3 成市占，位居龍頭，超越競爭對手紅魔、黑鯊等，預期今年全年 ROG Phone 5 總出貨量可望達 40 萬支。

營運方面，華碩首季受惠遠距商機延續，加上部分產品漲價效應挹注，單季三率三升，毛利率達 22.01 %，季增 4.31 個百分點、年增 5.57 個百分點，創下歷史新高；稅後純益 97.91 億元，季減 0.57%、年增 10.02 倍，每股純益 13.2 元。

展望本季，華碩認為筆電需求仍強，能見度已達第 3 季上半季，但零組件供給缺口仍有 25-30%，將與供應鏈積極應對，估本季筆電出貨將季增 5-10%、年增 20-30%，零組件與周邊產品出貨則受淡季影響，估季減約 5-10%，但仍可望年增 30%。