華碩搶5G市占 ZenFone 8五大電信開賣

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (1) 日宣布，旗下新款翻轉手機 ZenFone 8 全系列正式上架國內五大電信，可望搭上下半年 5G 手機購潮商機，為營運再添動能，此外，因應疫情，華碩股東會也將延後至 7 月 30 日在竹圍大樓召開。

華碩公告配合政府防疫規範，今年度股東會將延後至 7 月 30 日以實體辦理，董事會今也決議配息基準日，將在 8 月 2 日進行除權息，每股配發 26 元現金股利，預計發出約 193.11 億元，發放日則訂為 8 月 26 日。

看準 5G 手機商機，華碩今也宣布旗下主打拍照功能的 ZenFone 8 全系列，即日起正式上架國內五大電信，將瞄準下半年消費性電子需求旺季，進一步擴大搶攻 5G 手機市場商機。

不只華碩，宏碁 (2353-TW) 今也宣布再推出兩款可翻轉 Chromebook 新品，瞄準遠距教育商機、筆電換購商機，即日起開放預購，預期本月陸續到貨供應。

宏碁旗下智聯服務 (6751-TW)、宏碁資訊 (6811-TE) 今也分別召開股東會，會中各自通過去年盈餘配發，每股將分別配發 2.1 元、3.5 元現金股利，此外，智聯服務補選一席獨立董事由桑迪亞醫療科技董事長嚴偉翠新任，宏碁資訊則通過上櫃申請案。