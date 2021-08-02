〈美股早盤〉企業獲利+基建法案樂觀預期支撐 美股逼近歷史新高

受強勁的企業獲利，以及基建法案樂觀進展支撐，美股週一 (2 日) 集體開高。截稿前，道瓊工業指數漲逾 160 點或 0.46％，那斯達克綜合指數漲 0.5％，標普 500 指數漲逾 0.5%，費半漲 1.4%，道瓊與標普距離歷史新高僅一步之遙。

美參議院兩黨小組週日 (1 日) 公布一項涵蓋道路、橋樑、港口、高速網路等項目的基礎建設方案，這項全面支出計畫規模達 1 兆美元，部分參議員預計，這項法案有望在本週獲得通過。

數兆美元的貨幣與財政刺激措施，已將主要指數推升至新高水平，強勁的 Q2 財報季也帶領標普 500 指數上週五連續 6 個月收紅。

FactSet 數據顯示，截至目前已有 88% 標普 500 成份股公司的獲利表現超出預期，且標普 500 指數將在 Q2 實現 85.1% 的獲利增長，可望創 2009 年以來最佳。

隨著股市持續擺脫對 Delta 變種病毒的擔憂，郵輪、航空與銀行股在內等經濟復甦概念股週一領漲。

此外，在中國證監會表示，對中企上市地點抱持開放態度，且將與美國監管部門合作，對中概股監管問題強化溝通後，市場情緒也獲得提振。

個股消息面，據外媒報導，Moderna(MRNA-US) 與輝瑞 (PFE-US) 均在與歐盟的最新供應合約中，上調新冠疫苗售價，另一篇報導稱，美國食品藥物管理局 (FDA) 在批准輝瑞和 BioNTEch 疫苗問題上面臨龐大壓力，兩家公司共同研發的疫苗很可能下個月內獲得美國批准。

Moderna(MRNA-US) 開盤漲逾 2％，輝瑞 (PFE-US) 漲 1.4％，BioNTech(BNTX-US) 漲 5.7％。

本週市場焦點在於稍晚公佈的 ISM 製造業採購經理人指數 (ISM)、週三 (4 日) 的 ADP 小非農就業，以及週五 (6 日) 的官方非農數據。

截至台北時間週一 (2 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 161.15 點或 0.46%，暫報 35096.62 點

那斯達克綜合指數上漲 72.05 點或 0.49%，暫報 14744.73 點

標普 500 指數上漲 23.86 點或 0.54%，暫報 4419.12 點

費半上漲 46.93 點或 1.40%，暫報 3403.45 點

台積電 ADR 上漲 1.01% 至每股 117.82 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.214%

紐約輕原油下跌 0.91％ 至每桶 73.28 美元

布蘭特原油上漲 0.08% 至每桶 76.39 美元

黃金下跌 0.27% 至每盎司 1812.30 美元

美元指數下跌 0.19% 至 92.015

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Square(SQ-US) 早盤上漲 1.16％，至 250.12 美元。

美國行動支付商 Square 週一同意以全股票交易方式，收購澳洲金融科技新創 Afterpay，交易價值約 290 億美元，跨足「先買後付」(Buy now,pay later) 領域。

Foot Locker(FL-US) 早盤下跌 2.30％，至 55.75 美元。

Foot Locker 週一宣布兩項收購案，首先是以 7.5 億美元價格收購運動鞋零售商 WWS，同時斥資 3.6 億美元收購日本潮鞋零售商 Atmos。

理想汽車 (LI-US) 早盤上漲 3.66％，至 34.61 美元。

理想汽車週一公布 7 月汽車交付數據首度突破 8000 輛，達 8589 輛，超過電動車同業小鵬 (XPEV-US) 和蔚來 (NIO-US)。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 21:45 將公布美國 7 月 Markit 製造業 PMI，預期 63.1，前值 63.1

台北時間 22:00 將公布美國 7 月 ISM 製造業 PMI，預期 60.8，前值 60.6

華爾街分析：

安保資本投資 (AMP Capital) 投資策略主管兼首席經濟學家 Shane Oliver 認為，隨著全球確診病例上升、通膨恐慌以及季節性疲軟將至，股市仍面臨短期修正或震盪風險，但美企獲利飆升，加上美債殖利率下滑正在提供支撐。

Rathbone Investment Management 聯席投資長 Edward Smith 稱，以下有幾個理由能說明，為何經濟將持續以高於正常水平的速度增長，他指出，消費者正在自由消費，且企業計畫投資業務並進行庫存回補，這些應該足以讓獲利勢頭維持強勁，並持續至年底。

Ironsides Macroeconomics 投資部總監 Barry Knapp 預計，未來 2 個月的非農就業將十分強勁，可望促使 Fed 在 9 月啟動縮減購債計畫，並逐步撤銷為了疫情祭出的量化寬鬆 (QE)。Knapp 預計在公布非農就業數據前，美股將於狹幅震盪。

瑞銀 (UBS) 全球財富管理投資長 Mark Haefele 認為，經濟重啟和復甦趨勢已步上軌道，並繼續帶領股市走揚。該公司預計至明年 6 月，標普 500 指數將攀升至 4650 點左右，其中能源、金融等週期股上漲空間最大。