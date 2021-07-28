台股萬八卡關後連跌 「雙G」高殖利率股可護身

台股 7 月中因台積電第二季財報略遜於預期、當日跌破萬八大關，近期又因 Delta 病毒肆虐、油價暴跌等消息衝擊，出現台股連日下跌，今 (28) 日一度跌破萬七，法人表示，值此第三季除權息旺季，投資人可趁台股回檔布局 8 月將配息且兼具成長題材的高息股，特別是 5G 和 ESG「雙 G」績優股。

美股起伏大，本周 FOMC 會議在即，投資人暫時觀望。國泰投信認為，7 月以來台股呈現驚驚漲格局，主要因先前盤勢墊高易受消息面干擾所致，而就當前來看，台股「護國神山」台積電本月法說會中性，但外資看好其先進製程持續驅動營運向上，續維持或調高目標價；而觀察近期台股資金於電子與傳產類股間快速輪動，每日成交量亦維持高檔，顯示資金未退潮。

國泰投信進一步表示，加上昨天起國內疫情警戒調降為二級，預估在疫情趨緩帶動經濟復甦下，台股中長多格局不變。

選股策略方面，國泰投信表示，值此第三季除權息旺季，建議投資人可趁台股回檔布局 8 月將配息且兼具成長題材或高息股的 ETF，有機會存 ETF 領息再賺價差。

至於選何種 ETF 也是一大課題，國泰投信指出，經濟部長王美花曾說，電動車、5G 兩大供應鏈將是未來發展主力，半導體生態系將成為「護國神山群」。對此，國泰投信也呼應認為趨勢如此。尤其時序邁入第三季，除了進入電子旺季外，也進入除權息旺季，高殖利率股再度吸引市場目光，台股高檔震盪，短線波動恐較大，投資上不妨透過高殖利率與 ESG 績優股來護身。

受惠於去年電動車與 5G 產業供應鏈相關龍頭企業獲利成長，今年不少公司紛紛調高現金股利，根據 Bloomberg 資料，國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW) 的前十大高殖利率成分股，包含英業達、仁寶、緯創等，平均殖利率超過 6%，由於 8 月將首次進行收益分配，令市場相當期待。

此外，在近年來疫情期間，全球對環境永續發展也更加重視，除了訂定綠色新政、減少碳排放目標，而在投資方面，資金亦重新分配，全球永續型基金規模高速成長，截至今年第一季，全球永續型基金規模達近 2 兆美元，整體規模較去年同期成長逾 1 倍，而台灣永續型基金規模成長速度超越全球，今年第一季年增率達 192%，總規模來到 32 億美元。

觀察市面上的台股 ETF，國泰永續高股息 ETF(00878-TW) 是唯一結合「ESG + 高股息」的台股 ETF，其追蹤指數是 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數，選股嚴選 MSCI ESG 評級 BB 以上、市值 7 億美元以上、近四季 EPS＞0 且殖利率高的 30 檔個股，就指數殖利率來看，過去三年殖利率約在 5% 以上，殖利率最高的前 10 大成分股中，平均約 6.65%。有望在市場震盪時為投資人提供雙重防護力，適合存股族、希望每季有固定現金流的民眾長期持有，甚至可作為未來退休金規劃的提前準備。