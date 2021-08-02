台股站上17500點 外資回補239億元 三大法人買超265.41億元

台股今 (2) 日早盤遇亂流翻黑，隨著陸、港股市止跌回穩，權值三王火力全開，金融股、台塑集團股也獲資金點火，帶動指數走高，終場大漲 255 點，收在全場最高 17503 點，短均失而復得，外資回頭買超 239 億元，三大法人買超 265.41 億元。

加權指數今天成交值僅有 4360 億元。觀察籌碼動向，外資上周五賣超 173 億元後，今天又反手買超 239.65 億元；投信維持賣超 10.82 億元；自營商則轉為買超 36.55 億元。三大法人合計買超 265.41 億元。

觀察權值股表現，台積電午盤後漲勢逐漸放大，終場上漲 1.7%，收在全場最高 590 元；聯發科、鴻海勁揚超過 2%，日月光投控、國巨等電子股漲勢也不俗。台塑四寶獲買盤青睞，上漲 1-2%；中鋼上漲 2.4%，領軍鋼鐵股走強；金融雙雄回神強彈逾 2%。

國際運價漲不停，美東線首次衝破 1 萬美元大關，續創高，航運股早盤表現疲弱，但午盤後陸續由黑翻紅，其中，貨櫃雙雄大漲逾半根停板，萬海也有 3% 以上的漲幅，台驊投控、台航、中航、裕民等也上漲 2-3%。

杏輝子公司杏國上周宣布，胰臟癌二線用藥全球三期臨床已達期末分析條件，預料 1-3 個月內將對外公布結果，激勵兩檔個股同步亮燈漲停；食藥署宣布，高端新冠疫苗首 4 批已完成檢驗並核發封緘證明書，共 26 萬 5528 劑，高端盤中吸引買盤進駐，終場漲逾 5%，原液生產的台康生技也大漲逾 6%。

關注焦點個股，外資看好愛普下半年營收、獲利持續成長，目標價上看 900 元，激勵愛普今天開高走高，一度大漲 9.5%，衝上 799 元，距 800 元大關只差臨門一腳。欣銓法說釋出下半年樂觀展望，今天領漲領漲封測族群，放量大漲逾半根停板，最高來到 63.9 元，續創新高。