〈焦點股〉驅動IC股群情激昂 天鈺亮燈漲停、敦泰改寫天價

台股今 (2) 日展開反彈，上漲逾 200 點，IC 設計指標股聯發科領軍上攻，其中，驅動 IC 股在第三季產品報價持續看漲的激勵下，表現群情激昂，天鈺 (4961-TW) 直奔漲停，站回 300 元大關，聯詠 (3034-TW) 也一度亮燈漲停，敦泰 (3545-TW) 盤中更是改寫新天價。

驅動 IC 市場下半年仍呈供不應求狀況，隨著晶圓代工、封測成本不斷上漲，眾家驅動 IC 廠第三季起相繼調漲報價，天鈺在驅動 IC、電源管理 IC 二大產品可望迎來雙漲的激勵下，今天股價擺脫頹勢、直奔漲停，達 308 元。

天鈺第二季營收 58.7 億元，季增 46.6%，年增 166%，累計上半年營收 98.74 億元，年增 129%；受惠大尺寸驅動 IC 需求強勁，漲價效應發酵，天鈺 6 月、第二季、上半年營收全寫歷史新高。

聯詠財報亮麗、前景樂觀，獲得外資肯定，在 5 日法說會登場前夕，買盤提前進場押寶，帶動股價觸及漲停價 562 元，創波段新高，盤中漲停打開後仍有 5% 以上的漲幅，交投相當熱絡。

聯詠第二季毛利率首度衝破 50%、達 50.33%，與營益率同步優於財測、續寫新猷，淨利率也大幅提升，呈現三率三升；單季稅後純益 97.86 億元創新高，每股純益 16.08 元，上半年海賺 2.5 個股本，EPS 達 25.74 元，同寫新猷。聯詠將於 8 月 5 日舉辦法說會，外界關注第三季展望及漲價問題。

敦泰法說報捷，車用在多年耕耘下，成功切入韓國現代汽車，在手車用案件多達 40 件，預期今年將正式放量。敦泰今日股價一度大漲逾 7%，最高來到 298 元，續創掛牌以來新高，但午盤過後漲勢逐漸收斂。