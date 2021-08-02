【Wen姐筆記】8月開新局 空襲警報未解 多方切勿大意

7 月台股走勢可用驚滔駭浪形容，8 月開新局，但以上周五收盤位置來看，空襲警報仍然未能解除，多方切勿大意。短線多空角力進入關鍵期，多方必須收復 17300 點城池，才能稍稍喘口氣。畢竟自 7 月 20 日正式跌破月線，已進入空方疆域，行情波動也轉為空方慣性，已經落入敗部的多方，要拚逆轉得加倍努力!

關鍵點位為 17153、17253 與 17333 點。

大盤在 17153 點以下打出定海神針，要使得定海神針發威，17153 點就不能再失守，才能免於再度進入 17000 點保衛戰，17200 點兩端哨站為 17188 與 17222 點，但是光是如此，短多還是無法搶得控盤權，必須站回 17253 與 17300 點大關。17300 點城池必須守穩，兩端哨站為 17282 與 17311 點，17333 點與 17355 點成為短多能否繼反彈的關鍵，最好能夠站回上周五挑戰失敗 17400 點，兩端哨站為 17388 與 17422 點。多方才有機會先維持盤整格局。

17153 點如果再棄守，須提防空軍再次來襲，17100 點城池，兩端哨站為為 17123 與 17077 點。而 17053 點為空方的 17000 關卡射門區，如再棄守，須提防 17000 點整數關卡與兩端哨站 16988 與 17023 點。16988 點如棄守，將影響定海神針威力，需提防回測 16944 與 16900 點城池，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點，如再回測 16853 與 16800 點，定海神針將完全失敗。

進入 8 月，股東會與除權息大秀仍是台股個股重頭戲，當然還有半年報公布進入高峰期。除權息後，是檢視大股東心態的重要關鍵時刻，如果大股東儘速回補，迅速完成填權息，也意味大股東對於自家股票後市相當有信心。但如遲遲無法填權息，投資人更得多加小心，貼息還得繳稅、繳二代健保費! 在財報公布前後，投資人也可追蹤外資投信的換股動作，如出現調節後又買回，或是在財報公布後，開始加碼的個股，才有機會成為第三季作帳的標的! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)