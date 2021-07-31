美附買回金額創高突破一兆美元大關 華爾街：年底將超過2兆美元

市場持續向隔夜附買回操作挹注現金，聯準會 (Fed) 周五 (30 日) 表示，有 86 家參與者透過附買回，向聯準會存放的資金首度突破 1 兆美元大關，華爾街預估年底可能會進一步突破 2 兆美元。

隨著美國政府債務大限正在逼近，財政部刪減票據發行，使金融體系難以找到投資過剩現金的標的，遂使附買回操作需求激增。該操作是聯準會用來控制短期利率的關鍵工具之一。

金融體系目前大約有 4 兆美元的資金正在四處游移，部分原因是 Fed 的資產購買計畫、國庫券發行量下降等因素。Fed 周五表示，有 86 家參與者透過附買回，向聯準會存放資金首度高達 1.04 兆美元。參與者包括貨幣市場基金和其他符合條件的金融機構。

自 6 月聯準會將隔夜附買回利率 (ON RRP) 由 0% 提升至 0.05% 以來，便使附買回需求激增。此外，在 7 月 31 日美國債務上限生效前，財政部不得不刪減現金餘額，這使更多現金挹注進目前資金滿盈的金融體系。

美國財政部 5 月表示，預計到 7 月 31 日實現 4500 億美元的現金餘額，截至周三現金餘額仍高達 5370 億美元。TD Securities 資深美國利率策略師 Gennadiy Goldberg 表示：「這迫使財政部必須支付票據以降低至目標餘額，釋出資金的速度可能將比他們預期的要快。」

Goldberg 說，隨著市場資金規模繼續上升，對附買回操作的需求可能會進一步提高。Curvature Securities 固定收益和回購執行副總 Scott Skyrm 預估，今年年底附買回資金池可能超過 2 兆美元。

Fed 主席鮑爾本周早些時候表示，附買回操作正按照預期運作，旨在幫助設定短期利率下限並確保利率保持在 Fed 的目標範圍內。