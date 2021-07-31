有錢人新競技場！貝佐斯成功飛上太空、藍源正式開張 預定航班已進帳1億美元

文 / 連育德

世界首富貝佐斯完成夢想，順利登上外太空，夢想在未來為太空產業打造基礎設施，加速太空產業的飛輪；但貝佐斯在地球上的事業，還有很多問題需要解決。阿波羅太空船登月周年紀念日那天，太空旅行跨出一小步，卻是幾個富豪的一大步。

分別創辦藍源（Blue Origin）與維珍銀河（Virgin Galactic）的貝佐斯（Jeff Bezos）與布蘭森（Richard Branson），日前讓世人看到，翱翔太空邊緣固然安全，但也是自嗨之旅。地球的問題這麼多，即使逃離世俗十分鐘也好，這剛好是兩家公司提供次軌道飛行服務的時間。

20 年前推銷網路 現兜售星月

撇開鎂光燈，太空產業已經開始「亞馬遜化」。原是大政府的擅場，如今愈來愈由科技龍頭主導，以前推銷網路，現在要兜售星月。身為亞馬遜創辦人、現在仍是最大股東的貝佐斯，日前完成飛天壯舉後，宣布藍源正式開張。預訂航班已進帳近 1 億美元營收，但貝佐斯沒明說票價多少，只說「需求搶搶滾。」

儘管布蘭森 1 周前才在新墨西哥州飛上太空，但全球媒體還是湧進德州范霍恩（Van Horn）小鎮，大肆報導貝佐斯的飛天事蹟。記者會經過精心策畫，有年紀最大與最小的太空人入鏡，公司最後還捐出 2 億美元善款。就連競爭對手 SpaceX 的執行長馬斯克（Elon Musk)，也獻上祝賀。

這場太空競賽開啟了新紀元，又彷彿歷史重演。1990 年代初，網路屬於政府財產，僅供少數人研究與通訊；不到 10 年光景，網路轉變為全民的購物管道，貝佐斯堪稱是最大推手。往後 20 年，科技公司崛起茁壯，使得政壇不分黨派都擔心亞馬遜、臉書、谷歌與蘋果的權勢過大。

太空也可能踏上這條由另類走向主流的歷程。數 10 年來，美國太空總署礙於資金不足，無法推動像阿波羅等級的大型計畫。川普政府曾宣示要在 2024 年前重返月球，拜登政府延續這個願景，但不設期限。果真成行，也會是因為有 SpaceX 與藍源等公司的協助，也就是說，下一趟登月之旅會採外包形式。

中小型太空計畫更是蘊藏創業機會。「觀察現在的太空產業，尤其是低地球軌道活動，很像網路發展初期。」計畫打造首座商用太空站的新創企業 Axiom 財務長葛里芬（West Griffin）說。放眼太空商機的新創企業愈來愈多，切入點包括平價發射技術、小型衛星、基礎建設等，儼然掀起太空淘金熱。根據太空分析公司 BryceTech，太空新創企業去年總共籌資 70 億美元，是 2 年前的 1 倍。

「大家都在做貝佐斯、布蘭森與馬斯克 20 年前做的事，希望打造出大事業，只是我們往太空發展，他們當年只能做地球生意。」新創企業 Astra 執行長坎普（Chris Kemp）說。Astra 以提供平價而頻繁的小型發射服務為主。

來源：《今周刊》 第 1284 期

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