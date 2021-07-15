太空公司夯 Q2投資金額創紀錄達45億美元

Space Capital 周三（14 日）公布的一份報告顯示，太空公司的私人投資在第二季攀升至創紀錄的 45 億美元。

Space Capital 的經營合夥人 Chad Anderson 在報告中說，儘管第二季有兩家透過特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市的太空公司倒閉，但仍創下太空基礎設施投資歷來最高紀錄。

Space Capital 的報告將太空公司投資分為 3 類，分別是基礎設施、配銷與應用。

基礎設施屬於單純的太空公司，如維珍銀河 (SPCE-US)、藍色起源、SpaceX 與其它的衛星與火箭製造公司。配銷則包括開發地面與太空系統連接的網路技術公司，應用則是導航、叫車與依賴空間的服務。

自 2012 年以來，Space Capital 共追蹤 1,553 家公司，全球股權投資價值近 2,000 億美元。

下半年太空投資金額估逾 80 億美元

太空基礎設施建設部分的投資額，超過去年第三季創下的 39 億美元紀錄，Anderson 表示今年有望打破 2020 年 91 億美元的全年紀錄。

據 Space Capital 報告，第二季投資成長主要歸功於 Relativity Space 與 OneWeb 兩家公司，各自分別獲得 6.5 億美元以及逾 10 億美元的投資。Space Capital 也預估，今年下半年的投資金額將超過 80 億美元。

Anderson 表示，這些太空公司在體質與風險方面有顯著差異，從市場角度來看，大多數公司都是高度投機的。

報告中也說，儘管樂見 SPAC 能提供額外資金，但對於沒有可靠數據的公司來說，市值與成長目標都難以實現，必須持警慎態度。