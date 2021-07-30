中華電上調5G基地台目標至1.2萬座 暫不追加資本支出

中華電 (2412-TW) 今 (30) 日舉行法說會，董事長謝繼茂表示，預計年底前 5G 基地台數量，從 1 萬座上修至 1.2 萬座，不過隨著設備價格逐步下降，並無打算增加資本支出，另外，5G 用戶年底前將達 200 萬戶。

謝繼茂指出，今年第 2 季 5G 用戶數達到 100 萬戶，目標提前達陣，預計年底前將成長至 200 萬戶；為提升 5G 服務品質，至今已建置超過 8000 座 5G 基地台，預計年底前可達 1.2 萬座，雖然營運環境極具挑戰，不過將持續站穩行動市場領導地位。

中華電今年資本支出 431 億元，其中網路資本支出 159 億元，總經理郭水義補充，雖然基地台建設量，從原定的 1 萬座上調至 1.2 萬座，不過 5G 網路設備成本已見下滑，加上透過大數據分析、精準建置基地台，因此網路資本支出暫時不會追加。

中華電今年第 2 季資通訊 (ICT) 營收成雙位數成長，目前仍有標案持續進行中，預期全年 ICT 營收也有望維持雙位數增長，未來將爭取更多專標案，提升毛利率表現，同時也會培育相關資通訊人才。

謝繼茂表示，受惠遠距工作、影視隨看及內容多元化等趨勢，營運將加速成長，且自 7 月開始，MOD 以 4K 畫質轉播東京奧林匹克運動賽事，同時於 Hami Video 首次以 VR 獨家轉播東奧，推升客戶數與固網寬頻服務業績持續成長。

中華電第 2 季營收 496 億元，季減 1%、年增 3.8%；稅後純益 89.3 億元，季增 1.25%、年增 4.1%，每股純益 1.15 元；上半年營收 997 億元，年增 3.9%；稅後純益 177.3 億元，年增 5.2%，每股純益 2.29 元。