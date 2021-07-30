〈台達電法說〉缺料最壞狀況已過 漲價效益發酵 下半年明顯優於上半年

台達電 (2308-TW) 今 (30) 日召開法說，董事長海英俊指出，目前資料中心、電動車、被動元件、電動車等需求都還不錯，加上缺料最壞的時間已經過去、漲價效益逐步顯現，第三季營收及毛利率將向上，下半年整體明顯比上半年好，毛利率可站穩 30% 之上。

海英俊認為，缺料最嚴重就是在 7 月，但現在看起來最艱難的時間已經過了，8 月開始就會好一些，雖然還是會有缺，但台達電是供應鏈的重要客戶，應該會有優先順序。

不過，雖然缺貨問題舒緩，但關鍵零組件價格依舊維持高檔，海英俊表示，經過數個月的協商，客戶也看見生產成本上漲，大多願意接受產品漲價，相關效益將自 8-9 月開始反應。

以各應用來看，海英俊認為，電動車今明 2 年都將維持 40-50% 的年增，工業自動化業務在中國強勁需求帶動下，也會有高雙位數成長；被動元件除了美系大客戶新款智慧手機上市外，在車用也有成長；其餘如風扇散熱、電信電源、5G 等都有不錯的需求。

而在資料中心、筆電以及遊戲機等應用方面，海英俊表示，雖然外部有疫情放緩、需求減少的雜音，但就台達電內部檢視後，下半年動能延續，但是不是因為缺料導致出貨遞延，或重複下單則有待觀察。

整體而言，海英俊認為，第三季進入傳統旺季、各產品線訂單動能強勁，加上缺料緩解、漲價效益發酵，整體營運估較第二季成長；第四季則如往年季節性修正，雖然不確定因素較多，但從訂單狀況來看，回落幅度不會太大。

至於明年，海英俊認為，大環境不確定因素還是多，不曉得該怎麼講，但該拿的客戶、訂單，該投資的研發、技術都有做到，而且公司營運有時候跟景氣走勢不一定一樣。