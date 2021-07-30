AZ疫苗營收躍增但拖累獲利 高層淡化評估業務前景的說法

阿斯特捷利康 (AstraZeneca，AZ) 周四 (29 日) 公布第 2 季財報，其中疫苗營收是第 1 季的三倍以上，目前為公司數一數二暢銷的產品，但目前仍拖累整體獲利，該公司也再度延後在美國申請使用授權。據傳 AZ 正在評估疫苗業務的策略選項。

AZ 生物製藥業物部門主管 Ruud Dobber 說，公司正在評估疫苗事業前景，年底前情況可能更明朗，「如果你問我，對 AZ 來說疫苗在未來五到 10 年是不是可以長期經營的業務，我個人認為這是正在討論的重要策略問題。」

AZ 去年同意和牛津大學合作，在無經驗的情況下投入新冠疫苗研究，並承諾在疫情期間不會靠此疫苗獲利。

Dobber 透露，目前有一個小組正在研究選項，將和更高管理階層討論，再和董事會討論，「我們正在評估各種選項，但現在做決定還太早。」包括執行長在內的主管也表示，現在做決定或得出結論都嫌過早。

AZ 開發出疫苗之後，在生產方面頻頻遇挫，包括延誤出貨給歐盟而吃上官司，泰國代工廠產能不足。

AZ 疫苗本身也因為血栓疑慮，使用年齡受限制，在美國申請緊急使用授權的時間也拉長許多，如今預期下半年才會申請。

但 AZ 迄今在全球交付疫苗數量累計已經跨越 10 億劑大關，英國政府也把 AZ 和牛津合作視為疫情期間的國家榮耀。

AZ 表示，首要任務將是履行現有合約，繼續供應疫苗，但對其他國家 2022 年的供貨協議開放討論。

AZ 執行長 Pascal Soriot 說，如果要長久經營疫苗事業，必須要讓它停止虧損，「沒有獲利的確難以長久經營，但現在揣測這件事太早了。」

Q2 疫苗營收翻為三倍，未提供全年預測

AZ 周四盤前公布財報，第 2 季整體營收 82.2 億美元，高於市場預估，每股獲利 0.9 美元，則低於市場所料。

第 2 季疫苗營收 8.94 億美元，是第 1 季的三倍有餘，但 AZ 透露，疫情期間未靠從疫苗銷售中牟利，加上一些成本，使每股獲利折損 0.01 美元。

AZ 並未預測全年疫苗營收，競爭對手輝瑞 (PFE-US) 日前公布財報時，預測全年疫苗營收為 334 億美元，莫德納 (MRNA-US) 預測為 192 億美元，嬌生 (JNJ-US) 預測為 25 億美元。

AZ 美國 ADR(AZN-US) 周四收盤上漲 1.5%，報每股 57.64 美元。