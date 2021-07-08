平靜無波成優點！零售商Kroger易成遺珠 反而有上漲空間

券商 Guggenheim 表示，新冠疫情對食品零售商的巨大推力正在減弱，但實際上這正是買進雜貨商 Kroger (KR-US) 的完美時機。

分析師 John Heinbockel 週三重申 Kroger 股票的買進評級，同時將目標價自 37 美元上調至 41 美元。他預測，未來 6 到 9 個月 Kroger 股價將相當平靜無波，其特點是期望值低，而這可能正是該股票的優勢。

「與其他消費零售商一樣，Kroger 去年大幅受惠新冠疫情，其營收和獲利優於預期，現在正處於此循環。」他指出，儘管不斷有通膨威脅，該公司第一季財報以及其上修前景和股息的能力仍有一些意外亮點。

雖然疫情對 Kroger 和其他超市來說，宛如福音，因為大眾被迫居家料理飲食，但其營運成本也更高，然而分析師認為，這些會隨時間推移而消散。與此同時，Kroger 也投資改善其網路存在感、鮮食和預製食品的種類以及自有品牌等。

Heinbockel 也喜歡 Kroger 強勁的現金流，以及投資者預期的低門檻。

「與許多零售商相比，該公司受到的勞動力和運費成本壓力的衝擊也較小，因為其勞動力已有工會且對進口的依賴有限。」他寫道。

當然，後疫情時代有其他更加繁榮昌盛的零售商，例如 Target (TGT-US)、 Dollar General (DG-US) 和 Costco Wholesale (COST-US)，但其股價本益比已經反映了他們的成功。相反而言，Kroger 股價估值相對適中，現行交易價格僅全年預估 EPS 的 12.5 倍。

Kroger 週三上漲 0.23 美元或 0.61%，收 37.64 美元。今年迄今該股已上漲 18% 以上，且過去 12 個月漲幅達 16%。