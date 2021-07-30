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電子支付業務風波不斷 PayPal遭SEC、美消保局調查

電子支付業務風波不斷 PayPal遭SEC、美消保局調查（圖：AFP）
電子支付業務風波不斷 PayPal遭SEC、美消保局調查（圖：AFP）

PayPal 近期遭遇利空，除了面臨 eBay 考慮移出 PayPal 電子支付管道外，該公司周四 (29 日) 宣布旗下金融卡業務陷入麻煩，正面臨美國證券交易委員會 (SEC) 和美國消費者金融保護局 (CFPB) 調查。

季度監管文件顯示，SEC 正在調查支付給發行 PayPal 金融卡銀行的費用是否符合聯準會 (Fed) 的指南，此外，PayPal 如何自該系列金融卡收費獲利也遭到 SEC 調查。PayPal 已配合調查。

PayPal (PYPL-US) 周四下跌 6.23% 至每股 283.17 美元，今年迄今 PayPal 仍上漲 22.1%。

另一方面，PayPal 表示還收到 CFPB 的民事調查，與教育服務業者使用 PayPal Credit 做出的行銷和行為有關。

SEC 對 PayPal 金融卡交換費率 (即商家在消費者每次刷卡時向銀行支付的費用) 的調查源自於聯準會指南第二條，該規定要求銀行在每發行一張金融卡時，必須建立兩個非附屬支付網路，讓零售商有能力選擇哪個電子支付業者處理交易。

不過，總資產 100 億美元以下的小型銀行不在此監管之下。先前大銀行就曾批評，科技企業將因此與小型銀行合作，以收取更多的費用，並獲得不公平的優勢。

聯準會正在衡量修改金融卡規定，今年 5 月，聯準會要求公眾就此項修正案發表意見，要求所有銀行確保兩種電子支付管道可用於線上購買。

PayPal 的電子支付業務近期風波不斷，執行長 Dan Schulman 本周三受訪時表示，分拆出去的電商 eBay 考慮讓站內電子支付夥伴移除 PayPal。 Schulman 表示，儘管移除在 PayPal 的預期之內，但沒想到如此快就發生。

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