〈能源盤後〉庫存全面下降 需求明顯強勁 原油收登逾2週高點

週四 (29 日) 交易，原油期貨價格上漲，WTI 原油和 Brent 原油均收創 2 週以來最高價，此前一日 EIA 數據甫顯示，美國原油、汽油和蒸餾油上週庫存均下降。

Schneider Electric 全球研究與分析經理 Robbie Fraser 報告提到，「儘管 delta 新冠變種病毒在美國與海外地區蔓延開來，令人越來越擔憂，但 EIA 週三數據顯示庫存全面下降，表明需求水準仍強勁。」

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.23 美元或 1.7%，收每桶 73.62 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.31 美元或近 1.8%，收每桶 76.05 美元，該期貨週五收盤屆期。

根據道瓊市場數據，按最近月期貨價格計算，WTI 和 Brent 原油均創 7 月 13 日以來的最高收盤價，以及自 7 月 22 日以來最大單日漲幅與上漲金額。



10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.23 美元或近 1.7%，收每桶 75.10 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

EIA 週三表示，上週 (7/23 止) 美國原油庫存減少 410 萬桶，為過去 10 週來第 9 週下降

此外，EIA 數據也顯示，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存下降 127 萬桶。ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 告中指出，這使交割中心的 WTI 期貨庫存降至 2020 年 1 月以來的最低水準。

這導致 9 月 WTI 期貨與 10 月 WTI 期貨之間的價差擴大，近月期貨價格溢價約 60 美分。

但週三的 EIA 數據並不都是正面的。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 指出，原油加工量連續第四週下降，自 5 月底以來首次低於 1600 萬桶 / 日。

「因此，比 2015 年到 2019 年期間平均水準低了足足 100 萬桶 / 日，這並不完全表明煉油廠的需求強勁。」他說。

另外，EIA 報告也提到，上週汽油供應量下降了 230 萬桶，且車用汽油供應量 (需求的代表) 定在平均 950 萬桶 / 日，年增 9.1%。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 1.9% ，收每加侖 2.35 美元，為最近月期貨自 2014 年 10 月以來最高收盤價。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 1.6%，收每加侖 2.19 美元，為 2018 年 11 月以降最高收盤價。

上述 8 月期貨將於週五收盤屆期。

Sevens Report Research 的分析師週四報告寫道，有鑑於對新冠肺炎疫情的擔憂，美國煉油廠運行率低迷合乎情理，但一旦 delta 恐懼開始廣泛消退時，該指標應該可以回升，並凸顯出消費者需求的健康狀態。

另一方面，他們認為，若出現更多新冠肺炎疫情負面發展，可能會讓漲是脫軌，並讓油價跌回每桶 50 多美元的水準。因此，就目前而言，考慮到不確定性，WTI 原油可能會在 60 多美元中段至 70 多美元中段之間保持區間波動，直到最新病毒趨勢更清晰明顯。

其他能源商品交易

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 9 美分或 2.3%，收近每百萬 Btu 4.06 美元。

EIA 週四公布，上週 (7/23 止) 美國天然氣供應量增加 360 億立方英呎，低於分析師預期。根據 S&P Global Platts.，分析師本預期上週天然氣庫存增加 400 億立方英呎。