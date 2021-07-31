〈能源盤後〉供應緊繃 原油逆轉上漲 連4個月收高

週五 (30 日) 交易，原油期貨價格擺脫早盤跌勢，係因美國原油供應緊張幫助油價連續第四個月上漲。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，「基於有利的供需動態，本週油價也收高。市場對 delta 新冠變種病毒引起的全球料需求擔憂緩解，可能會支持石油多頭前進。與此同時，上週美國原油庫存下降也支撐了油價，因為這鼓勵了需求前景。」

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 33 美分或近 0.5%，收每桶 73.95 美元，為最近月期貨價格自 7 月 13 日以來最高收盤價。

根據道瓊市場數據，本週 WTI 最近月期貨價格上升 2.6%，本月收高近 0.7%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 28 美分或近 0.4%，收每桶 76.33 美元，本週上漲 3%、本月收高 1.6%，該期貨週五收盤屆期。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 31 美分或近 0.4%，收每桶 75.41 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

Sevens Report Research 的聯合編輯 Tyler Richey 表示，「7 月石油市場顯然在搭雲霄飛車，OPEC + 本月稍早未能達成協議，將價格推至今年新高紀錄，爾後又達成增產協議導致價格大幅回落。」

「石油的長期基本面已經惡化，這在很大程度上是由於 OPEC + 增產協議。但近期基本面仍然看漲，因為供應短缺，且預期短缺將一直延續到年底。」

EIA 報告顯示，上週三美國原油、汽油和蒸餾油庫存全面下降，

8 月交割的汽油期貨價格上漲 0.6% ，收每加侖 2.37 美元，為最近月期貨自 2014 年 10 月以來最高收盤價，當時該月收高 5.4%。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 0.5%，收每加侖 2.20 美元，本月上升 3.3%。

上述 8 月期貨將於週五收盤屆期。

EIA 數據顯示，7 月 23 日止的一週，美國原油庫存緊繃，為 4.356 億桶，約較每年此時的 5 年平均低了 7%。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「『石油市場將看到新冠疫情停工造成永久性需求破壞』這樣的預期真的是被誇大了，我們看到的是，隨著經濟重新開放，對低能源價格的投資缺乏刺激了需求。」

「我們將看到一個供應不足的市場。這是為何這些價格攀升至這些水準的原因。」Flynn 說。

其他能源商品交易

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.6%，收近每百萬 Btu 3.91 美元，令本月漲幅收斂至 7.2%。

DTN 市場分析師 Troy Vincent 表示，由於美國東部出現降溫模式，應會縮限空調相關的電力需求，使價格在本週結束之際回落。儘管如此，由於歐洲價格創歷史新高，亞洲需求強勁，美國天然氣對全球 LNG 市場的牽動應會繼續縮限國內庫存，並仍然對美國定價提供極大支持。