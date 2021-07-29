上游供給緊+需求強勁 Q3企業級SSD漲幅估達15%

研調機構 TrendForce 研究指出，供應端受限上游晶圓產能吃緊，導致 SSD 相關零組件供應不及，加上原廠極力提升大容量產品漲幅以優化獲利，估第三季企業級 SSD 合約價將較上季大幅上漲 15%。

TrendForce 表示，Intel Ice Lake 及 AMD Milan 新平台出貨放量，推動伺服器出貨連兩季成長，同步拉升北美雲端服務業者大容量產品需求占比；而中國 Alibaba 及 ByteDance 採購動能也逐季成長，加上伺服器品牌廠在企業陸續回歸正常辦公下，資訊設備訂單也較上半年增加。

展望第四季，TrendForce 指出，enterprise SSD 採購容量將受伺服器出貨量下滑同步修正，同時，客戶也積極驗證美光、鎧俠更高層數 PCIe G4 產品；隨著後續 SSD 相關零組件短缺因素逐漸緩解，供應端產能也可望進一步成長，預估第四季 enterprise SSD 合約價可能與第三季持平。

英特爾及超微預計 2022 年上半年量產 Eagle Stream 及 Genoa，除支援 PCIe G5 外，CXL 也將被列入支援。根據 TrendForce 調查，目前各家 NAND Flash 供應商為配合 Eagle Stream 量產時程，也加緊生產腳步，預計明年第二季到第三季間推出 PCIe G5 SSD 方案。

