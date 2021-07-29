EMBA 雜誌總編輯方素惠 / 文

我曾經在各種狀況下寫過編輯部報告。缺水停電的時候，在黑暗中一蕊跳動的燭光下；在飛機上別人都睡了，一個人在那一方小桌上振筆疾書；在斯洛維尼亞的山間，看著山谷從一片漆黑，一點一點亮起來，遠處傳來幾聲教堂鐘聲。

這樣的時候，我腦筋總是格外清晰，有滿滿的話要和讀者分享，因為一期的內容裡，常蘊藏很多珍貴的道理。

像這一期這樣的一段話：「達爾文提出天擇的概念後，他在給朋友的一封信上這麼寫著：『每當注視孔雀的尾羽，我就心煩！』

孔雀的尾羽龐大華麗，高達五英呎。這只會增加牠的重量，使牠更難逃離侵略者，為何沒有進化而淘汰？或者，為何會進化出這樣的尾羽呢？」（七二頁）

看完不禁令人莞爾。感謝達爾文不像我們其他所有人，對於孔雀視為一種理所當然的存在。更重要的是，他對於和他的研究結論相悖的現實，沒有視而不見。他因為在孔雀面前的焦慮，找到了另一個左右進化的力量：性擇。動物為了提高繁衍機會而具備的特質。

這種擁抱不同可能，或接受自己過去的不相信，正是讓世界進步的一股重要力量。世界變化，逝者如斯。當我們把視角放在時間的長河裡，會發現，今天，很多觀念和我們過去所強調的已經不太一樣了（例如過去強調競爭力，現在強調市場不是競爭出來，而是創造出來的；過去彰顯毛巾要扭到最乾，現在要留一點餘裕，以適應意外的變動）。

因此我們不能夠像一個士兵一樣，磨拳擦掌就急著上戰場去戰鬥或防衛，而更需要另一種能力，那是偵察兵心態，質疑與檢驗，開放與修正。我們必須學習理解自己可能是錯的，甚至刻意擁抱反方的意見（六○頁）。

另一方面，有些事情不斷改變，有些道理卻一直不變，而且越來越重要，例如以人為本的精神。團隊和顧客的核心就是人，越是重視和賦權給他們，越會釋放巨大的能量。

這一期是ＥＭＢＡ雜誌創立三十五週年。白雲蒼狗，觀察周遭，能夠在今天這個世界「跑跳」的企業，和三十五年前的物種應該是不一樣了。

此刻，寫這篇編輯部報告的時候，是疫情從三級降為二級，一切運作從種種限制微解封的第一天。一大清早來到公司，陽光燦爛，天色清朗。對於ＥＭＢＡ雜誌的讀者，我們內心有滿滿的感謝，感謝你一路同行。

大自然又要啟動一次循環，新的世界在前頭，也許有點顛簸。我們繼續上路吧，請繫好安全帶。

來源：《EMBA 雜誌》420 期 「培養你的質疑力」

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