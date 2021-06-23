嘉能可執行長：銅需求將大增 中國降溫政策僅有短期效果

嘉能可 (Glencore) 執行長 Ivan Glasenberg 周二 (22 日) 表示，在全球用可再生能源來替代化石燃料的背景下，金屬供應缺口正在擴大，雖然不會出現超級周期，但對銅的需求大增。

Glasenberg 領導嘉能可約 20 年，預計月底離任。他在卡達經濟論壇表示，直到 2050 年，銅供應量需要每年增加 100 萬噸，才能滿足 6000 萬噸的預期需求。

他表示，目前全球每年消耗 3000 萬噸銅，按當前軌跡，到 2050 年，每年必須生產 6000 萬噸銅，而過去 10 年，每年只增加 50 萬噸，說明這一增量是難以達成的。

許多礦業公司的股價在過去一年翻了一倍，因為先進國家為應對疫情，採取寬鬆支持政策，也帶來通膨及大宗商品漲價。

為抑制漲勢，中國展開為金屬價格降溫的努力，Glasenberg 認為，是一場短線遊戲，因為潛在的基本面將使價格保持高點。

他指出，這樣做的影響將是短暫的，因為中國很快就將得補充這些庫存。

銅價在今年 5 月創下 10747.50 美元的歷史高點，之後價格下挫，周一觸及 9011 美元 10 周低點，但周二已回到 9230 美元附近，較歷史高點仍低約 14%。