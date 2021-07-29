【中信投信】中信小資高價30 精選龍頭企業 打造自己的夢幻隊

延宕一年的第 32 屆奧運正火熱進行，全球頂尖好手為了奪下奧運殊榮為國爭光，無不拚盡全力。許多國家也為了網羅運動高手，提供了非常優渥的條件，希望爭取到這些選手，加入自己的國家隊獲得更多的獎牌。其實，基金網羅優質企業打造的投資組合也好似國家隊代表團出征一般，您可以透過 ETF 網羅台灣企業的龍頭股，讓自己心目中的夢幻股票一手掌握。

能代表國家隊出席奧運的選手們，都是各運動項目的佼佼者，名氣也相當響亮。而投資上來說，產業龍頭股不但業績表現亮眼，股價也是一等一，且具有高知名度。中信投信推出中信小資高價 30ETF（00894），募集期間只要 1.5 萬元，就能掌握台股裡的龍頭企業，輕鬆買進小額投資人的理想標的，不用再靠零股交易，節省投資成本。

中信小資高價 30 ETF 經理人張逸敏表示，觀察零股交易排行，投資人多偏好高價股，就是希望利用有限的資金，參與市場熱門的趨勢成長股。特選小資高價 30 指數篩選條件兼顧高股價、零股熱門標的及公司財務品質，精選出 PR 值 99 的高價優質股票，以相對低的成本買進市場具競爭力的千金股、產業龍頭，既有助小資族掌握台股多頭動能，也兼具分散風險的功能。

張逸敏表示，近期美國科技大廠陸續公布財報，而台灣科技廠本周也有多場法說，將對下半年景氣展望有新的指引，市場密切關注。整體而言，短期或因漲多或部分利多提前反應而有所震盪，但中長線預期仍是穩中向上。惟進入除權息旺季，且 FOMC 會議在即，市場偏向保守，外資期貨淨空單仍位於高檔，影響加權指數表現。然資金市場相對寬鬆，中小型股接單能見度高者機會較大。

就基本面來看，張逸敏表示，6 月儘管受到疫情干擾，但景氣對策燈號仍續亮紅燈，也是連續第五紅，台經院今年也三度上修今年 GDP 年增率至 5.4%，代表經濟熱絡格局不變，震盪後多方買盤有機會輪動點火，透過 ETF 分散佈局，將能掌握個股輪動契機，並降低投資風險。

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本基金之操作目標為追蹤標的指數之報酬，而標的指數成分股票價格波動 (包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響) 將影響標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。本基金雖以追蹤標的指數報酬為目標，惟可能因包括但不限於基金所持有的有價證券或期貨部位、基金應負擔費用、匯率波動等因素而使基金報酬與標的指數報酬產生追蹤偏離，且偏離方向無法預估。投資人交易本基金需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與台灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。投資人於基金成立日(不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上市掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生之折 / 溢價的風險。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格依台灣證券交易所規定(目前無升降幅度限制)。基金於上市日後，本公司將於台灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

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