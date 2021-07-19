任天堂否認OLED版Switch主機有較佳利潤率 且無其他新機規劃

日本電玩大廠任天堂 (7974-JP)19 日在推特發文表示，否認全新的 OLED 版本 Switch 主機將可為該公司帶來更佳的利潤率。另外也提到在 OLED 版本 Switch 主機之外，沒有推出其他版本 Switch 主機的規劃。

《彭博社》在上週四 (15 日) 的報導中指出，任天堂即將於 2021 年 10 月 8 日上市的新款 OLED 版本 Switch 主機，在螢幕升級到 7 吋 OLED 顯示器、記憶體增加一倍到 64GB，而其他基本性能維持不變的情況下，估計生產成本較現有機型增加約 10 美元。

美國 DSCC 亞洲代表田村喜男認為，新款 Switch 所採用的南韓三星電子 (005930-KR)7 吋 OLED 面板，價格應該會較現有款式高出 3 到 5 美元。

英國 Omdia 資深總監南川明認為，新款 Switch 的記憶體成本增加 3.5 美元，而其他新增零件的部分也大約只有幾美元，就遊戲機本身而言，其利潤率應該會向上提升。

OLED 版本 Switch 主機在美國當地的定價是 349.99 美元，較現行款 Switch 主機定價高出 50 美元，也因此有許多人認為 OLED 版本 Switch 主機的利潤率會有較佳表現。

任天堂在上年度受益於 Switch 平台遊戲《集合啦！動物森友會》的熱銷等，合併淨利年增 85.7% 至 4803 億日圓，創下新高紀錄。

而 Switch 遊戲平台自 2017 年 3 月推出至今，也已經邁入第五個年頭，其主要競爭對手索尼 (6758-JP) 及微軟 (MSFT-US) 已分別在 2020 年底推出新機，任天堂則希望藉著遊戲主機的升級來延長現有平台的生命週期。

只是投資人對於新款主機的硬體規格及定價似乎並不買單，自本月先前宣布新款主機的上市消息以來，任天堂股價已下滑超過 5%。7 月 19 日收在每股 61290 日圓、較前一個交易日下滑 1.94% 或 1210 日圓。

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