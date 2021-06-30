索尼買下芬蘭遊戲開發商Housemarque 下一目標是Bluepoint?

索尼集團 (SONY)(6758-JP) 旗下負責電玩業務的子公司、索尼互動娛樂 (SIE) 在 29 日 (週二) 宣布，該公司已買下芬蘭電玩軟體開發商 Housemarque，成交金額未對外公布。

當前電玩軟體的競爭環境正不斷改變，索尼互動娛樂希望藉由併購遊戲開發商、來強化內容方面的研發能力。

Housemarque 是一家創立於 1995 年的芬蘭遊戲開發商，從事 PlayStation 及 PC 平台的電玩開發。近期代表作有 PS5 平台的《Returnal》(死亡回歸)，在過去則有 PS4 平台的《Resogun》、《Matterfall》、《Alienation 》(異種國度)，以及 PS3 平台的《行星突擊 HD》(Star Strike HD) 等。

索尼互動娛樂近年來在遊戲開發商的併購方面動作頻頻，像是先前在 2019 年的時候，該公司就併購了美國 Insomniac Games。

而這回併購過程也發生一段小插曲。事情經過是 PlayStation 的官方推特帳號、在網路上宣布索尼互動娛樂併購 Housemarque 的消息，但插圖卻擺上另一家遊戲開發商 Bluepoint Games 的字樣、在隨後也遭刪除。這也不禁讓人聯想，Bluepoint Games 是否也將成為索尼互動娛樂的一份子。

而目前包含此次併購的 Housemarque 在內，索尼互動娛樂所擁有的電玩遊戲開發商、其總數已達到了 13 家。