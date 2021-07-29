【袁志峰專欄】反彈符合預期，持續回升不易

今天推介 - 中遠海控 (1919), 上日收市 $12.18

1) 股市前景

港股昨日反彈，走勢是高開、倒跌再高收，恒生科指跑赢恒指。南向資金連續 8 日淨賣出，當中騰訊 (700) 及美團 (3690) 淨賣出金額巨大，皆創 5 個月新高，反映國內投資者對科技股仍有戒心。港股深度調整後，信心重建需時，持續回升機會不大，建議投資者關注風控及倉位配置。下月公布二季度業績後，整體科技股走勢有望轉趨穩定。

10 大物管股昨日急彈，平均升逾 14%。碧桂園服務 (6098) 以外市值最大的 6 隻物管股，早前已發盈喜，預期今年上半年盈利同比增長 45% 至 140%，平均增 95%。筆者估計 10 大物管股今年盈利平均增 60%，平均預測市盈率為 30 倍，盈利增長前景亮麗，建議高配。

今天推介是中遠海控 (1919) — 主要從事集裝箱航運及集裝箱碼頭業務。公司去年盈利約 99.3 億元 (人民幣 · 下同)，每股盈利 0.81 元，淨負債 424 億元，賬面值 439 億元，即每股賬面值 3.58 元。7 月初發盈喜，預計今年中期盈利為 371 億元，即每股中期盈利 3.01 元，反映二季度盈利創新高，達 217 億元，環比增加 41%。現價約為中期盈利的 3.4 倍及中期每股賬面值的 1.55 倍。由於集裝箱航運市場持續向好，預期三季度盈利仍可維持高水平。建議買入，目標價 15.0 元，止損價 11.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 270 點，初段漲幅曾擴大至 434 點，隨即遇沽壓回落，午後曾倒跌 238 點，隨後拉升逾 500 點，並在高位震盪整理，收報 25473 點，升 387 點或 1.5%。成交額按日減 22% 至 2813 億元，6 月份日均成交額 1452 億元。港股通南向資金淨賣出約 133 億元，創 5 個月單日新高，包括淨賣出 42 億元騰訊 (700)、55 億元美團 (3690) 及 19 億元港交所 (388) 股份。7 月以來淨賣出 573 億元，6 月淨買入 50 億元。

藍籌股 33 升 23 跌 2 持平。碧桂園服務 (6098) 漲逾 18%，為升幅最大藍籌。其次是藥明生物 (2269) 及安踏體育 (2020) 升 10%。美團 (3690) 升逾 7%。申洲國際 (2313)、創科實業 (669)、吉利汽車 (175) 及石藥集團 (1093) 升逾 4%。比亞迪 (1211) 升逾 3%。華潤置地 (1109) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 5% 及 3%，為跌幅最大藍籌。信義光能 (968) 及中國聯通 (762) 跌逾 1%。

恒生科指升 3.1%，成份股 25 升 4 跌 1 持平。大型科技股全線上揚，美團 (3690) 及網易 (9999) 升逾 7%，快手 (1024) 升逾 5%，小米 (1810)、京東 (9618) 及百度 (9888) 升逾 3%。金蝶國際 (268) 及京東健康 (6618) 升逾 12%，為升幅最大成份股。微盟集團 (2013) 及新東方在線 (1797) 升 9%-10%。明源雲 (909) 升逾 7%。同程藝龍 (780) 及比亞迪電子 (285) 升 5%。平安好醫生 (1833) 及阿里健康 (241) 升逾 4% 及 3%。舜宇光學 (2382) 跌逾 3%，為跌幅最大成份股。汽車之家 (2518) 及中芯國際 (981) 跌逾 1%。

板塊方面，基建、鋼鐵、水泥及本地公用股逆市下跌。線上醫療、軟件、汽車、生物科技、體育用品、教育、物管、家電及航運股跑赢大市，漲幅居前。藥明生物 (2269)、百濟神州 (6160) 及信達生物 (1801) 漲 7%-11%。李寧 (2331) 及安踏體育 (2020) 升 15% 及 10%。中教控股 (839) 及新東方 (9901) 升逾 10% 及 9%。碧桂園服務 (6098)、融創服務 (1516)、金科服務 (9666)、世茂服務 (873) 及旭輝永升服務 (1995) 升 14%-19%。國美零售 (493) 升逾 8%。中遠海控 (1919)、東方海外 (316) 及中遠海發 (2866) 升 6%-9%。

周三上証指數低開 0.8%，初段偏軟，最多曾跌 2.0%，隨後輾轉上揚，最多曾倒升 0.1%，午後窄幅震盪，收報 3361.59 點，跌 0.6%。深証成指跌 0.1%，科創 50 指數跌 1.7%。滬深兩市總成交約 12700 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 2600 億元。滬深股通北向資金轉淨買入約 81 億元，7 月以來淨買入 43 億元，6 月淨買入 154 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

4) 個股訊息

吉利汽車 (175) 公布，附屬吉潤汽車與欣旺達電動汽車電池及吉利汽車集團訂立合資協議，同意成立合資公司，以從事開發、生產及銷售混合動力電池電芯、電池模組及電池包。合資公司註冊資本將為 1 億元人民幣，將由吉潤汽車、欣旺達及吉利汽車集團分別出資 41.5%、30% 及 28.5%。(信報)

惠譽將中國恒大 (3333) 的長期發行人違約評級由「B」下調至「CCC+」，反映恒大的流動性脆弱，而近期的負面消息可能會影響利益相關者的信心，進一步對流動性施壓。(信報)

中信証券 (6030) 公布業績快報，按中國會計準則，今年上半年盈利 122 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 36.7%，每股盈利 0.94 元。期內，營業收入 377 億元，按年升 41.0%。(信報)

遠洋服務 (6677) 預料，截至今年 6 月底止，半年盈利按年增長不低於 60%；去年同期盈利 1.51 億元人民幣。(信報)

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