神腦上半年純益年增逾7成 每股賺1.02元 寫近三年同期新高

神腦 (2450-TW) 今 (28) 日公布財報，受惠 5G 用戶提升帶動新機銷量成長，資通訊產品需求維持高檔，第 2 季稅後純益 1.08 億元，季減 29.87%、年增 74.54%，每股純益 0.42 元；上半年稅後純益 2.62 億元，年增 72.34%，每股純益 1.02 元，單季、上半年雙雙創近 3 年同期新高。

神腦第 2 季營收 66.16 億元，季減 12.3%、年增 11.55%；毛利率 11.85%，季增 1 個百分點、年增 0.01 個百分點；營利率 1.44%，季減 0.19 個百分點、年增 0.89 個百分點；稅後純益 1.08 億元，季減 29.87%、年增 74.54%，每股純益 0.42 元。

神腦上半年營收 141.6 億元，年增 11.86%；毛利率 11.32%，年減 0.2 個百分點；營利率 1.54%，年增 0.81 個百分點；稅後純益 2.62 億元，年增 72.34%，每股純益 1.02 元。

神腦母公司中華電 (2412-TW)5G 用戶數已突破百萬戶，預估年底有望翻倍達 200 萬戶，法人預期，神腦為中華電主要手機代理商，隨著 5G 用戶持續攀升，將帶動 5G 換機潮，並推升今年營收優於去年。

神腦定調今年為調整年，祭出 3 項拓展 + 1 服務的營運策略，包括異業跨業結盟、5G IOT/Smart Home、無本創業平台及數位化服務等，其中，異業跨業結盟將結合運動、寵物、保健以外的通路，5G IOT/Smart Home 商品應用開發包括遊戲、智慧家庭、IoT 等，無本創業平台今年預計招募 1000 個店家，並於北中南舉辦招商活動，總計 24 場。