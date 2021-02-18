神腦去年純益4.37億元 每股賺1.69元 寫3年新高

神腦 (2450-TW) 今 (18) 日公布去年財報，去年第 4 季稅後純益 1.52 億元，季增 15.15%、年增 43.4%，每股純益 0.59 元；去年純益 4.37 億元，年增 6.24%，每股純益 1.69 元，寫 3 年新高。

神腦去年第 4 季營收 75.97 億元，季增 12.51%、年增 5.3%；毛利率 10.87%，季減 1.01 個百分點、年減 0.19 個百分點；營利率 1.55%，季增 0.08 個百分點、年增 0.65 個百分點。

神腦去年營收 270.08 億元，年減 6.44%；毛利率 11.43%，年增 0.15 個百分點；營利率 1.14%，年增 0.25 個百分點。

神腦今年營運策略祭出 3 項拓展 + 1 服務策略，包括異業跨業結盟、5G IOT/Smart Home、無本創業平台及數位化服務等，其中，異業跨業結盟將結合運動、寵物、保健以外的通路，5G IOT/Smart Home 商品應用開發包括遊戲、智慧家庭、IoT 等，無本創業平台今年預計招募 1000 個店家，並於北中南舉辦招商活動，總計 24 場。

神腦看好，5G 商轉後，除發展手機數位商品，也會布局家電與保健領域，加上逐步調整營運體質，今年營運表現拚優於去年。