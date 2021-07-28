〈聯亞法說〉Q2毛利率探逾四年低點 EPS 1.16元

光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (28) 日召開法說會，公布第二季財報，受產品組合、台幣匯率影響，加上營收較首季下滑，單季毛利率下滑至 43.9%，為近四年單季新低，稅後純益 1.05 億元，季減 45.8%、年增 17.9%，每股純益 1.16 元，累計上半年每股賺 3.29 元。
聯亞第二季營收 5.4 億元，季減 10.6%、年增 1.31%，毛利率 43.9%，季減 9.9 個百分點、年減 3 個百分點，營益率 26.5%，季減 12.3 個百分點、年增 4.7 個百分點，稅後純益達 1.05 億元，季減 45.8%、年增 17.9%，每股純益 1.16 元。
聯亞指出，第二季毛利率大幅下滑，主要有三因素，除營收規模減少，主因客戶 10G/25G 產品受缺料影響，遞延至第三季出貨，導致產品組合變動，初估影響毛利率約 5-6%，其次受新台幣匯率影響，影響落在 1-2%，預期下半年將逐步改善。
聯亞上半年營收 11.44 億元，年增 12.2%，毛利率 49.13%，年增 2.46 個百分點，營益率 32.95%，年增 10.41 個百分點，稅後純益 2.99 億元，年增 59.9%，每股純益 3.29 元。
聯亞營收比重方面，依應用面來看，電信 (Telecom) 占 65-70%、資料中心 (Datacom) 占 20-25%、其他屬消費工業；若以產品別區分，10G LD 占 20-22%、25G LD 占 7-10%、矽光產品 15-18%、EML 4-5%、PD/APD 占 26-28%、3D VCSEL 占 4-6%。
聯亞今也召開股東會，通過去年盈餘配發，每股將配發 5 元現金股利，除息基準日則訂為 8 月 16 日。