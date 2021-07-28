台北台中米其林指南8/25揭曉 將首頒米其林綠星

米其林今 (28) 日宣布，考量疫情狀況，《台北台中米其林指南 2021》星級餐廳名單將於 8 月 25 日下午 1 點半於線上公布，而今年將增設米其林指南服務大獎，並首次頒發米其林綠星，至於最新米其林必比登推介名單則於 8 月 11 日公布。

米其林指南國際總監 Gwendal Poullennec 將於線上揭曉最新入選台北台中米其林指南的餐廳，今年的指南中，除了米其林指南年輕主廚大獎，也將增設米其林指南服務大獎獎項。

米其林說明，米其林指南服務大獎並非表彰餐廳，而是餐廳中展現卓越服務與技巧的個人。

與以往不同的是，米其林綠星在去年 1 月於法國首次推出後，今年起納入台北台中米其林指南，此主要是彰顯體現與擁抱永續的指標性餐廳，例如投入減少食物浪費的努力、回收、提倡在地和道德採購食材，或其他良善與具啟發性的倡議與作為，藉此鼓勵店家重新發掘美好美食體驗。

米其林強調，所有的星級餐廳均依據米其林評審員全球一致的五個標準評選，包括食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的獨特性，以及餐飲水準的一致性，地點、裝潢、服務和設備等則不是評選標準的一環，僅以其他符號來表示餐廳的這些特色。