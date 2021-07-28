宏碁搶暑假商機 Acer Day周五起跑

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 搶攻暑假、返校日商機，今 (28) 日宣布 2021 Acer Day 將從 7 月 30 日正式起跑，將推出全系列 Swift 輕薄筆電、Predator、Nitro 電競筆電、桌機與螢幕，可望為本季營運再添動能。

宏碁表示，今年 Acer Day 將推薦超過 20 款搭載英特爾 (INTC-US) 第 11 代處理器筆電，涵蓋旗下輕薄 Swift 系列、效能 Aspire 系列、Nitro 及 Predator 電競筆電、螢幕等，其中，電競螢幕同步推出護眼系列、曲面螢幕產品。

除筆電、周邊產品外，宏碁同步釋出旗下生活品牌新品，包含宏碁智新 (acerpure) 空氣清淨機、掠奪者能量飲、Acer 無線抗菌鍵鼠組等，其中，能量飲也首度聯名電影《猛毒 2: 血蜘蛛》特仕版，在暑假期間推出限定包裝款。

營運方面，宏碁看好，下半年隨著歐美地區逐步解封，開學銷售旺季到來，將持續提升產品銷量，泛亞地區則因疫情仍嚴峻，居家辦公、遠距學習需求仍強，預期下半年整體需求仍大於供給。

另一方面，宏碁今年 Acer Day 也邀請知名唱跳歌手鼓鼓二度成為活動代言人，並擔任 3C 店長，8 月也計畫邀請四組知名網紅接力開播。