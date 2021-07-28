外資回頭買超面板雙虎 大買5萬餘張 調節晶圓雙雄

台股今 (28) 日失守季線，三大法人同步賣超提款 238.89 億元，先前遭外資賣超的面板、貨櫃航運重獲青睞，其中面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 分別獲買超 2.8 萬餘張，成為支撐股價的動力，賣超則相對分散，賣超晶圓雙雄聯電與台積電共 8 萬多張。

三大法人同步站在賣方，外資賣超 220 億元，投信與自營商各自小幅賣超 12.75 億元、5.99 億元，但內外資在選股布局出現你丟我撿，外資力捧的面板與貨櫃股，遭內資調節賣超。

外資買超前五大標的包含面板與貨櫃族群，群創與友達分別獲外資買超 2.8 萬餘張，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 也是外資積極加碼標的，分別獲買超近 2 萬張、1.4 萬餘張。

賣超部分，聯電 (2303-TW) 遭調節 7 萬餘張賣壓相對沉重，新光金 (2888-TW) 賣超近 3 萬張，華邦電 (2344-TW) 與台灣 50 分別遭調節 2 萬餘張，台企銀 (2834-TW) 也遭外資調節 1.6 萬餘張。

自營商買超前五大清一色都是 ETF，包括元大台灣 50 反 1 獲買超 1.8 萬張，期街口布蘭特正 2、元大滬深 300 正 2 分別獲買超 1.2 萬張、1.1 萬張；期元大 S&P 石油與國泰台灣加權反 1 分別獲買超 7967 張、5461 張。

賣超部分，元大高股息遭調節 1.7 萬張、國泰智能電動車遭調節 1.4 萬張、陽明遭調節 1.3 萬張，國泰永續高股息與東森 (2614-TW) 則分別遭調節 1 萬餘張、9725 張。

投信部分，買超前五大分別為，超豐 (2441-TW)2227 張、台泥 (1101-TW)1553 張、開發金 (2883-TW)1244 張，致伸 (4915-TW)1200 張，永豐金 (2809-TW) 獲買超 1151 張。

賣超部分，面板股包括群創、彩晶 (6116-TW) 分別遭調節 7943 張、7370 張，長榮遭賣超 5971 張、聯電 (2303-TW)4639 張，晶技 (3042-TW) 遭調節 2986 張。