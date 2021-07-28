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東京新增確診衝破3000人！連續兩天創高

東京新增確診衝破3000人！連續兩天創高 (圖片：AFP)
東京新增確診衝破3000人！連續兩天創高 (圖片：AFP)

日本東京 28 日 (週三) 的新冠肺炎 (COVID-19) 單日新增確診報 3177 人、較上週三高出 1345 人，也超越昨 (27) 日的 2848 人，連續兩天更新了東京單日新增確診的新高紀錄。

這個數字比起第三波疫情在 2021 年 1 月 7 日所創下的 2520 人單日新增確診高峰數字還要多上許多，而如此嚴峻的疫情也正持續當中。

截至目前，日本東京的新冠肺炎確診人數也累計達 20 萬 6745 人。最近 7 天的每日平均新增確診約 1954 人，較前一週 (約 1277 人) 高出 53%；也超越第三波疫情在 1 月 11 日時的紀錄，創下新高

東京的新冠肺炎重症患者人數較前一天減少 2 人，目前共有 80 人；死亡案例新增 6 人，累計至 2285 人。

28 日的新增確診案例當中，以 20 多歲族群的 1078 人為數最多，而跟在後頭的是 30 多歲族群的 680 人、以及 40 多歲族群的 485 人。另外，重症化風險較高的 65 歲以上族群共有 95 人。

東京都知事小池百合子表示，這波疫情與先前第三波的情況不同，容易轉為重症的 60 歲以上族群比例減少，應該與疫苗接種的普及有關。

她也提到，考量到 Delta 變種病毒株的影響，要如何加快年輕人及中高年族群的疫苗接種腳步，是相當重要的問題。

此外，小池百合子也再度呼籲民眾要戴口罩、勤洗手、避免外出，待在家中看奧運來為選手們加油。

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