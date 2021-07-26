日本疫苗護照上路 台灣還要等等

日本中央及地方政府自週一 (26 日) 開始，接受新冠疫苗接種護照的申請，用來證明已經完成疫苗接種。其用途為日本民眾出國之用，在前往國外時可省去入境後的各項手續，有利於商務人士出差。但目前僅適用於奧地利、義大利、土耳其、保加利亞及波蘭等共五個國家，還不能在台灣使用。

使用疫苗護照的好處，在於申請簽證或入境審查時，只要出示疫苗護照就可省去入境他國後的自主隔離及 PCR 核酸檢測。這對商務人士而言，可免去各種繁瑣手續、並節省寶貴時間和金錢，也可促進國際間的商務往來。

而除了前述五個國家之外，凡持有疫苗護照的日本民眾，在抵達南韓時也可簡化手續。入境南韓後若要申請免除隔離，疫苗護照是必要文件之一，而現在日本官方發行的疫苗護照也獲得南韓當局承認。

另外，日本的疫苗護照在愛沙尼亞也可使用。而目前入境愛沙尼亞的旅客，不論是否曾接受過新冠疫苗接種、在入境該國之後也都不需隔離。

日本疫苗護照的申請，不需收取費用。未來除了紙本之外，也考慮發行手機 APP 方式的電子證明書。

日本外務省為讓疫苗護照獲得他國承認，已與十多個國家進行交涉，目前也還在努力增加可使用的國家，有新進展時、會隨時公布消息。

不過，日本疫苗護照僅供民眾出國使用，從海外入境日本時仍需進行隔離。