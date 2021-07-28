【袁志峰專欄】港股超跌，短線反彈

今天推介 - 龍源電力 (916), 上日收市 $12.06

1) 股市前景

港股昨日再次急瀉逾千點，跌勢全面，科技股領跌，大市成交逾 3600 億元，創歷史新高，屬典型恐慌性拋售。今年以來，恒指跌 7.9%，恒生科指跌 25.8%；今月以來，前者跌 13.0%，後者跌 23.4%；過去 3 個交易日，前者累跌 9.5%，後者累跌 16.6%。南向資金連續 7 日淨賣出，但騰訊 (700) 沽壓顯著減弱，美團 (3690) 錄得淨買入，反映國內投資者減持科技股已屆尾聲。由於投資者信心受挫，即使港股短期有可能作技術反彈，但持續回升的機會不大，建議投資者關注風控及倉位配置。

今天推介是龍源電力 (916) — 國內領先的風電營運商，截止 2020 年末，公司總裝機容量為 2468.1 萬千瓦，同比增長 11.4%。在“碳中和” 政策下，未來 5 年增長加快是大概率事件。2020 年度收入及盈利達 286.7 億元 (人民幣 · 下同) 及 47.26 億元，按年增長 4.1% 及 9.3%，每股盈利 0.5881 元。今年首季度，收入及盈利達 92.0 億元及 25.5 億元，按年增長 28.1% 及 28.2%。今年上半年發電量同比增長 23.0%。現價對應 2020 年市盈率 17.2 倍，估值合理，維持買入建議，目標價 14.0 元，止損價 11.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開 181 點，初段曾倒升 131 點，隨後單邊下行，沽壓沉重，午後跌幅擴大，最多曾跌 1443 點，收報 25086 點，跌 1105 點或 4.2%。成交額按日增 34% 至 3607 億元，創紀錄新高，6 月份日均成交額 1452 億元。港股通南向資金淨賣出約 13 億元，包括淨賣出 4 億元騰訊 (700) 及淨買入 22 億元中芯國際 (981) 股份。7 月以來淨賣出 439 億元，6 月淨買入 50 億元。

藍籌股 17 升 40 跌 1 持平。阿里健康 (241)、美團(3690)、碧桂園服務(6098) 及海底撈 (6862) 跌逾 18%、17%、13% 及 10%，為跌幅最大藍籌。騰訊 (700) 跌 9%，阿里 (9988)、港交所(388)、比亞迪(1211)、石藥集團(1093) 及藥明生物 (2269) 跌 6%-8%。中信股份 (267) 升逾 2%，為升幅最大藍籌。其次是滙豐 (5)、建設銀行(939)、中電控股(2) 及中華煤氣 (3) 升逾 1%。

恒生科指跌 8.0%，創一年新低，成份股 1 升 28 跌 1 持平。大型科技股全線下跌，美團 (3690) 及網易 (9999) 跌逾 17% 及 13%，阿里 (9988)、騰訊(700)、小米(1810)、京東(9618) 及百度 (9888) 跌 6%-9%。京東健康 (6618)、明源雲(909) 及萬國數據 (9698) 跌 20%-22%，為跌幅最大成份股。其次是阿里健康 (241) 跌 19%。金蝶國際 (268)、微盟(2013)、嗶哩嗶哩(9626) 及眾安在線 (6060) 跌 12%-13%。中芯國際 (981) 升近 6%，是唯一上升的成份股。

板塊方面，本地公用股逆市上升。大型科技股、軟件、線上醫療、物管、遊戲、生物科技、餐飲、家電及航運股跑輸大市，跌幅居前。心動公司 (2400) 跌 23%，網龍 (777)、中手游(302) 及祖龍娛樂 (9990) 跌 11%-12%。碧桂園服務 (6098)、雅生活服務(3319)、恒大物業(6666) 及旭輝永升服務 (1995) 跌 11%-18%。百濟神州 (6160)、信達生物(1801) 及再鼎醫藥 (9688) 跌逾 11%-16%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 跌 10%。國美零售 (493) 及 JS 環球生活 (1691) 跌 8%-10%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 跌 8%-10%。

周二上証指數平開，早盤横行，午後單邊下行，以接近全日低位收市，收報 3381.18 點，跌 2.5%。深証成指跌 3.7%，科創 50 指數跌 0.8%。滬深兩市總成交約 15300 億元 (人民幣 · 下同)，創近一年新高，環比增加 1100 億元。滬深股通北向資金淨賣出約 42 億元，7 月以來淨賣出 38 億元，6 月淨買入 154 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

外電引述知情人士透露，中國正在考慮對鋼鐵出口實施更多關稅，從而實現限制國內產量和抑制價格飆漲的雙重目標。知情人士透露，討論中的稅率介乎於 10% 至 25% 之間，涉及產品包括熱軋卷板。一位知情人士稱，官員們考慮在第三季度推出此項措施，但仍須獲得最終的批准。(信報)

4) 個股訊息

九龍倉置業 (1997) 公布，預期截至今年 6 月底止上半年，錄得股東應佔盈利不少於 25 億元。去年同期為虧損 44.54 億元。該公司表示，上半年業績虧轉盈，因期內投資物業的未變現重估虧損大幅減少。(信報)

九毛九 (9922) 公布，預期截至 6 月底止中期股東應佔溢利不少於 1.8 億元(人民幣 ‧ 下同)。去年同期虧損 8590 萬元。預期扭虧為盈，主要由於餐廳經營收入增加，因太二餐廳網絡持續擴張，以及集團的經營從疫情中恢復，因此期內總餐廳營運天數按年增加。(信報)

世茂服務 (873) 公布，預期截至 6 月底止中期股東應佔溢利按年增長不少於 1.2 倍。公司解釋，預期盈利上升，因物業管理合約建築面積及在管建築面積的增加，以及社區增值服務與非業主增值服務收入的綜合上升。(信報)

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