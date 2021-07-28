裕民Q2獲利年增近900% EPS 1.22元創10年來單季新高

散裝航商裕民 (2606-TW) 27 日公告第二季財報，稅後純益 10.32 億元，年增幅高達 898.02%，每股純益 1.22 元，創 2011 年第一季以來新高。

裕民第二季合併營收 33.72 億元，年增 108.56%，營業毛利 9.93 億元，年增 16945%，毛利率 29.45%，年增 29.81 個百分點，營業利益 8.63 億元，年增 855%，營益率 25.6%，年增 32.67 個百分點，稅後純益 10.32 億元，每股純益 1.22 元。

裕民上半年合併營收 58.34 億元，年增 65.79%，營業毛利 13.52 億元，年增 4714.93%，毛利率 23.17%，年增 22.37 個百分點，營業利益 10.95 億元，年增 714%，營益率 18.78%，年增 23.84 個百分點，稅後純益 13.75 億元，年增 584%，每股純益 1.63 元。

據海運諮詢機構 Clarksons 預估，今年散裝船噸位僅成長 2.6%，全年呈現低交船高殺船的趨勢，而乾散貨海運延噸海浬需求年增 3.7%，供不應求將使市況見到顯著正成長。

裕民總經理王書吉日前在股東會中指出，供需不平衡使運費維持高檔，隨著中國加速投資基礎建設，美國也祭出基建計畫，加上環保法規陸續上路，老舊船舶因此加速淘汰，看好接下來幾年國際局勢的發展有利航運市況。