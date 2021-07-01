英業達與台積電、鴻海 名列全球百大智慧製造專利企業

代工廠英業達 (2356-TW) 今 (1) 日表示，隨著 AI、5G 發展，智慧製造是企業、產業發展的重要引擎，根據科技創新情報 SaaS 服務商智慧芽 (PatSnap)《全球企業智慧製造專利排行榜》，英業達與台積電(2330-TW)、鴻海(2317-TW) 共同名列全球企業智慧製造專利百強。

智慧芽榜單數據顯示，台灣本次共有三家企業入榜，分別是台積電、鴻海、英業達，排名分居第 38 名、第 53 名、第 62 名。

英業達董事長卓桐華表示，創新、品質將決定企業高度與遠度，除建立自主研發能量外，也需積極保護智慧財產、強化企業競爭力，英業達將持續深耕筆電市場，同時注重伺服器、工業物聯網、智慧裝置、智慧家居等四大領域發展，並開發汽車電子、醫療照護等商機。

智慧芽排行榜是基於智慧製造技術進行全球專利檢索，包括企業智慧製造領域基礎設施、資料平臺、生產建模、製造雲和資料應用等，根據數據顯示，美、日企業在智慧製造領域有明顯優勢，其中，國際商業機器公司 (IBM)、西門子、三菱電機株式會社就分別拿下前三名。

此外，智慧芽榜單中也共有 17 家中國企業入榜，包含國家電網、平安科技、格力電器、華為等企業。