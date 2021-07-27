台股攻上萬八後繼無力 高檔震盪壓力大

台股攻上「萬八」後不敵賣壓指數下挫失守月線，施羅德投資認為，台股的股價淨值比已來到 2.4 倍，位於相對高檔，加上企業獲利可能在今年見頂，操作上須重視報酬和風險的平衡。

5 月中本土疫情擴散，台灣疫情進入三級警戒狀態，影響國內零售消費、觀光產業，所幸在出口與投資表現強勁，以出口來說，6 月出口較去年同期成長 35%，其中傳產成長率高達 51%、科技業的成長率也有 28%，表現相對強勁。

另外，蘋果 9 月新機發表，也帶動概念股等相關供應鏈進入拉貨旺季，但要注意的是，預估第三季半導體補庫存週期近尾聲，漲價也會見頂，之後電子業的獲利動能成長將減緩，預期明年企業盈餘將回歸到正常水準，僅較今年成長 1 到 4%。

儘管景氣自 2 月連四紅，但 5 月爆發的本土疫情與三級警戒，影響國內零售消費、觀光產業，勢必影響 6、7 月景氣。

但即便如此，外資券商仍持續調升今年的台股獲利，7 月預估的 2021 年每股純益 (EPS) 將較去年成長 45%，施羅德投資表示，台股獲利預估還在上修中，但幅度已減緩，而且企業獲利年增率恐在今年見頂，研判到了 2022 年獲利動能成長將減緩。

展望後市，施羅德投資認為，台股已經進入居高思危階段，後續須觀察部分指標，包括美國製造業採購經理人指數 (PMI)，6 月 PMI 維持高檔，供應鏈仍有缺口，但程度減緩。

其次則是聯準會的 QE 動態，聯準會 3 月以來用一些政策回收流動性，建議觀察下半年聯準會是否提前宣布縮減購債。

另外，美國消費者物價指數 (CPI) 在 5、6 月達到高峰，顯示供應鏈緊俏已轉嫁至消費者，一般認為下半年 CPI 將降低，2022 年下半年會再度升高，有待觀察。