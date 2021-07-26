〈台泥儲能布局〉NHΩA提五年10倍計畫 2030年拚拿南歐充電網15%市占

台泥 (1101-TW) 正式入主義大利儲能公司 NHΩA (NHOA)，展望未來布局，董事長張安平今 (26) 日指出，NHΩA 提出五年 10 倍發展計畫，預計在五年內將全球儲能設備裝置容量提升至 1.7GWh、同時將電動車充電樁產能擴大至每周 1.5 萬台，初期鎖定南歐市場，力拚 2030 年拿下南歐電動車充電網 15% 市占。

張安平表示，NHΩA 長期除提升全球儲能設備、擴大電動車充電樁產能外，也將調整銷售模式從單次購買改為年約制，初期將鎖定南歐市場，主因是 NHΩA 總部在義大利米蘭，位處歐洲南端重要戰略位置。

NHΩA 除原有儲能、eMobility 等組織架構外，張安平指出，將新設「Atlante」事業處主導南歐發展計畫，加上與全球第四大車廠 Stellantis 合作基礎下，將擴大布局南歐電動車雙向快充 (V2G) 電網，預期第一階段 2025 年建立 1500 座快充站，第二階段 2030 年則建立 9000 座快充站。

張安平進一步說明，NHΩA 目標是搶下南歐最大電動車雙向快充電網的寶座，估 2030 年拿下南歐市場 15% 市占，未來計畫在台灣、其他亞洲國家建立電動車快充站，同時將南歐模式複製到北美電動車等快充市場。

展望未來，張安平表示，近期歐盟公布 Fit for 55 法案，台泥也將遵循相關法規盡力減碳、發展再生能源、儲能相關事業，也看好隨著全球永續能源意識抬頭下，未來 10 年 NHΩA 旗下儲能、eMobility、Atlante 三大業務都將大幅成長。

台泥是在今年 7 月 20 日透過子公司台泥歐洲控股 (TCEH)，以每股歐元 17.10 元，總額合計為 1.32 億元之對價，完成對義大利儲能公司 ENGIE EPS SA 60.48% 股權收購案，該公司也改名為 NHΩA，並由張安平出任新董座。