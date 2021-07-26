旅遊業無法提振 泰銖成今年表現最差亞幣

新冠肺炎疫情全球爆發前，泰銖一度是亞洲表現最強勁的貨幣，但在 2021 年，它卻一路下挫，反而成為受傷最重的亞幣。

根據 Refinitiv Eikon 數據，截至周一 (26 日) 上午，泰銖兌美元匯率今年以來已下跌超過 10%。

與其亞洲鄰國相比，今年迄今，日圓兌美元下跌近 7%，馬來西亞令吉下跌 5%，而澳幣兌美元下跌 4.43%。

瑞穗銀行經濟和戰略主管 Vishnu Varathan 指出，從表面上看，泰銖嚴重落後的表現，與泰國相對穩健的經常帳戶盈餘，或相對較低的通貨膨脹率並不相符。

此外，儘管受到 Delta 變種病毒擴散打擊，但若與亞洲其他國家相比，泰國也不是最嚴重的地區。

Varathan 表示，泰銖的糟糕表現，不能完全歸咎於疫情，但是受到疫情影響，讓旅遊人數的急劇下降，實際上加大了對泰國經濟的破壞。

根據泰國旅遊部門和世界銀行的數據，截至今年 5 月，泰國只有約超過 34000 名遊客到訪，而 2019 年，這一數字超過 3900 萬人次。

這個東南亞國家的經濟增長，嚴重依賴旅遊業。在疫情之前，2019 年旅遊業約占泰國 GDP 的 11%。

Varathan 認為，變種病毒風險和隨之而來的旅遊 / 旅行恢復的滾動延遲，將繼續對泰銖構成明顯而現實的威脅。