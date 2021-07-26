東京新增1429例確診 創週一新高紀錄

日本東京正在盛大舉行夏季奧運，不過東京疫情也屢屢創下單日新增確診的新高紀錄。而截至週一 (26 日) 的單日新增確診案例已連續 7 天超越 1000 人。

東京 26 日的新冠肺炎 (COVID-19) 新增確診報 1429 人，較上週一多出 702 人、幾乎翻倍成長。此外，若與以往每週一的新增確診來作比較，東京也在 7 月 26 日創下新高紀錄。另外，東京在昨 (25) 日也創下週日的單日確診新高，有 1763 人確診，較前一週多出 755 人。

截至 2021 年 7 月 26 日為止，日本東京的新冠肺炎確診案例也突破 20 萬人大關，累計有 20 萬 720 人確診。

若以東京當局所設下的基準來作計算，26 日時點的重症患者有 78 人、較昨 (25) 日多出 6 人；新增死亡案例報 0，累計的死亡案例維持在 2277 人不變。最近 7 天的每日平均新增確診約 1553 人，較前一個星期 (約 1100 人) 高出 41.2%。

東京 7 月 26 日的新增肺炎確診，以年齡分布來看，20 多歲有 488 人最多，再來是 30 多歲的 310 人，以及 40 多歲的 234 人。另外在重症風險較高的 65 歲以上族群，則有 26 人新增確診。