日本FUJI看好中國工具機市場 江蘇工廠生產能力將增為2倍

日本電子元件組裝設備及 CNC 車床大廠 FUJI(6134-JP) 預計，在中國江蘇的昆山之富士機械製造有限公司的工具機生產能力，要在 2023 年之前提升兩倍。屆時工具機的全年生產能力，將從目前的 180 台增加到 360 台。2 棟新廠房預定在 2021 年內動工興建。

據《日刊工業新聞》26 日 (週一) 報導，FUJI 將針對亞洲版本的 CNC 車床來進行增產。也要在中國採購高機能 CNC 車床的零件，以因應當地市場的旺盛需求。

在 2021 年 3 月底，昆山之富士機械製造有限公司的員工人數有 123 人，該工廠有從事錫膏印刷機及 CNC 車床的組裝。型號「FU」開頭的亞洲版本臥式 CNC 車床零件，目前正在中國展開零件調度；高機能正面雙軸車床「FHD300II」(日本型號 CSD300II) 所使用的零件，則是從日本豐田事業所進口。

新廠房將交由工具機部門使用，兩棟廠房的樓地板面積約 1.5 萬平方公尺，整座工廠的樓地板面積將擴大到原先 2 倍。投資金額為數億日圓。組裝空間也將配合廠房運作來進行擴大，在中國當地的零件調度機能也會隨之提高。FUJI 希望藉由 FHD 型號車床零件調度的在地化來降低成本，以增強在中國市場的競爭力。