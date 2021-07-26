WSA公布2021上半年粗鋼產量 年增14%超越疫情前水準

《日本經濟新聞》26 日 (週一) 報導，根據世界鋼鐵協會 (World Steel Association，WSA) 截至 7 月 26 日所整理出的全球 64 個國家、地區的 2021 上半年粗鋼產量，較去年同期增加 14.4% 至 10 億 390 萬公噸。

背後原因與主要生產國的粗鋼產量，從去 (2020) 年嚴重疫情中復甦有關。加上中國粗鋼生產持續擴大，2021 上半年的全球粗鋼總產量，也超越疫情發生前的 2019 上半年。

關於 2021 上半年的粗鋼產量，若以國家地區來看，中國年增 11.8% 至 5 億 6330 萬公噸。中國在 2020 年時，比其他國家更早從疫情中站起，而那段期間的粗鋼生產表現也超越前一年。中國 2021 年的鋼材需求也仍然維持在高水準，雖然在當前採取減產措施，不過與去年同期相較也仍然有 2 位數百分比的增長。

粗鋼產量在 2020 年出現大幅滑落的國家，也可在 2021 年觀察到明顯回彈。印度年增 31.3% 至 5790 萬公噸，日本年增 13.8% 至 4810 萬公噸，美國年增 15.5% 至 4200 萬公噸。

另一方面，2021 年 6 月份的全球 64 個國家地區的粗鋼生產量報年增 11.6% 至 1 億 6790 萬公噸。除了中國年增 1.5% 至 9390 萬公噸之外，印度、日本等其他國家也都出現大幅成長。