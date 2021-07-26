【街口投信】股市及債市週報

【股市】

上週美三大指數再創新高，主因整體財報表現優異，投資人對景氣復甦樂觀看待；但上週初時美國股市一度大幅下跌，因擔心新冠病例反彈會減緩全球經濟增長，隨著 Delta 變種病毒快速傳播下，疫情升溫恐打擊消費需求，航空、旅遊以及遊輪等重啟經濟公司股價受到嚴重打擊。不過，週一之後市場走穩，主要因為財報表現佳，以及逢低買盤進場等，帶動市場反彈；同時，美債殖利率自低點上揚，也舒緩投資人對經濟前景放緩的憂慮。企業優異財報，如可口可樂、JNJ 公司、IBM 以及 SNAP 與 Tweeter 等，都展現復甦趨勢，且展望較市場預期佳；此外聯合航空表示，下半年將轉虧為盈，目前訂單需求強勁，推動最新財報營收優於預期，公司也持續看到訂單熱度延伸至夏季旅遊旺季；同時第三季度的運量也將持續改善，雖然仍較疫情前減少 26%。因此，美股受惠於財報優異以及展望樂觀下，市場出現反彈動能並再創新高。

雖然目前 delta 變種病毒的快速擴散以及帶來病例的增加，將持續影響市場信心；不過，在不斷上升的病例趨勢下，住院以及重症人數未見大幅跳升的狀況，顯示疫苗接種普及與有效對抗變種病毒，因此遏阻重症發生機率，歐美主要國家再度爆發去年醫療體系癱瘓的風險仍低。同時，目前 S&P500 成分股企業已有 120 家企業已公布財報，高達近 88% 的獲利優於預期，Refinitiv 統計的預估值顯示，企業獲利年增長將高達 78%。企業業績狀況良好，展望也高於預期，將有益於股市的穩定走勢。本周將有高達 165 家 S&P500 成分股企業公布業績，包含 Apple、Tesla、Amazon 以及 Facebook 等受到高度關注的大型企業將公布財報，成為影響市場走勢的關鍵因素。

【債市】

由於擔憂 Delta 變種病毒於全球迅速蔓延，上周一新興市場債市走勢兩極，投資等級國家受惠於避險情緒升溫逆勢上漲，非投資等級國家則隨整體市場走低，但周二在市場風險情緒回溫下反轉周一走勢，後續由於缺乏重要消息指引，下半周新興市場債市維持於窄幅區間內震盪，最終 J.P. Morgan EMBIGD 指數通週小幅下跌 0.07%。資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 7 月 21 日止一週，新興市場債券基金淨流入量增加至 11.4 億美元，高於前一週之淨流入 6.7 億美元，今年以來已累計有 508 億美元流入新興市場債券基金。

上週新興市場重要動態包含俄羅斯央行宣布升息 100 基點，將主要利率自 5.5% 上調至 6.5%，升息幅度創下 2014 年以來最高水平，並暗示未來仍可能繼續升息，主要因該國通膨全面升溫，且預估將持續走高；信評公司穆迪將斯里蘭卡主權債置入負面觀察名單，主要係其外匯存底低且預期將持續流失，未來幾年融資缺口大，在缺乏穩定之籌資管道下使其違約機率增加，該國本周二將面臨 10 億美元債務到期；祕魯選委會正式宣布左派候選人卡斯提洛 (Castillo) 當選，為該國 6 月初大選以來之政治動盪畫下句點，惟當前祕魯國會仍由反對黨掌控，使其總統未來上台後持續面臨國會彈劾風險，該國前總統即是於去年底被國會彈劾下台；北非國家突尼西亞總統周日宣布開除總理並凍結國會，成為突尼西亞自 2014 年民主憲政將權力劃分給總統、總理和國會三方以來的最大挑戰，該國總統薩伊德與總理麥奇齊過去一年多來深陷政治紛爭，上周突國多個城市民眾走上街頭抗議當局疫情管理措施不當，使其總統以此為藉口獨攬該國政治權力。

街口投信展望本週，市場最為關注的是周二至周三晚間的 FOMC 利率決策會議，市場普遍預期基準利率及購債速度維持不變。新興市場央行動態方面，東歐國家匈牙利預計將於周二升息以抑制其國內高升之通膨；非洲國家奈及利亞、肯亞、迦納央行預計皆將於本周宣布維持利率不變；拉美地區則關注哥倫比亞央行鴿派論調是否改變，市場預期該國央行將維持利率於 1.75% 不變。

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